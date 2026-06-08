Algérie: L'accueil réservé par le président de la République à l'Equipe nationale de football, une précieuse source de motivation pour les joueurs

ALGER — Le ministre des Sports, M. Walid Sadi, a estimé, dimanche à Alger, que l'accueil réservé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'Equipe nationale de football, qui participera à la Coupe du monde 2026, constitue une précieuse source de motivation pour les joueurs, soulignant que toutes les conditions étaient réunies pour permettre à la sélection nationale de réaliser un beau parcours lors de cet événement mondial.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'accueil réservé par le président de la République aux joueurs avant leur départ pour la Coupe du monde, M. Sadi a précisé que cette rencontre constitue "une précieuse source de motivation encourageant les internationaux algériens à réaliser les meilleures performances possibles".

Après avoir rappelé que le président de la République a toujours "apporté son soutien à la sélection nationale dont il est le premier supporter", le ministre a souligné que les joueurs sont "pleinement conscients de la responsabilité qui les attend", assurant que "toutes les conditions sont réunies pour permettre à la sélection de réaliser de bons résultats".

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Se félicitant de la stabilité que connaît actuellement la sélection nationale, ayant largement contribué aux résultats positifs enregistrés ces derniers mois, il a mis en avant la stratégie adoptée par la Fédération algérienne de football (FAF) et le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, qui a "apporté une réelle plus-value sur le plan technique".

Le ministre a, à cet égard, évoqué la décision prise lors de la dernière réunion de la FAF portant prolongation du contrat du sélectionneur national.

Joueurs de la sélection nationale : le soutien du président nous motive à réaliser un grand Mondial

De son côté, le capitaine de l'Equipe nationale, Riyad Mahrez, a salué l'accueil qui a été réservé aux joueurs par le président de la République, soulignant que c'est "un grand honneur pour l'ensemble du groupe".

"Nous sommes prêts pour cette grande compétition. Avec l'aide de Dieu, nous ferons tout pour rendre fier le peuple algérien, qui nous soutient constamment", a-t-il déclaré.

Yacine Titraoui a lui aussi affirmé que "c'est un immense honneur pour tous les joueurs d'être reçus par le président de la République". "Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous attend et nous ferons le maximum pour être à la hauteur et défendre dignement les couleurs nationales", a-t-il déclaré.

Pour sa part, Adil Boulbina a souligné que le soutien du président de la République est "une source de motivation qui nous encourage à aborder cette compétition avec détermination pour apporter de la joie au peuple algérien et honorer le football national".

Le milieu de terrain Nabil Bentaleb a, quant à lui, déclaré : "avec ce soutien du président de la République, nous sommes plus déterminés que jamais à donner le meilleur de nous-mêmes pour honorer le drapeau national".

Le gardien Luca Zidane a, pour sa part, exprimé sa gratitude au président de la République pour cet accueil et pour la confiance accordée à l'Equipe nationale.

Son coéquipier Oussama Benbot a abondé dans le même sens, soulignant que les encouragements du président constituent une forte source de motivation.

"Nous ferons tout notre possible pour atteindre nos objectifs et obtenir des résultats qui feront la fierté de l'Algérie", a-t-il promis.

Ibrahim Maza a, lui aussi, tenu à remercier le président de la République pour cet accueil généreux, soulignant la détermination de l'ensemble des joueurs à représenter dignement l'Algérie lors de cette Coupe du monde.

Pour rappel, la Coupe du monde 2026 se déroulera aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.