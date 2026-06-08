Algérie: Le pays invité d'honneur du Salon international de l'agriculture et de l'alimentation 'AGRA 2026' en Slovénie

ALGER — L'Algérie participera en tant qu'invitée d'honneur au Salon international de l'agriculture et de l'alimentation (AGRA 2026), qui se tiendra du 22 au 26 août prochain à Gornja Radgona (Slovénie), a indiqué dimanche un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

L'un des plus importants événements internationaux spécialisés dans les domaines de l'agriculture et des industries agroalimentaires, ce Salon réunit des producteurs, des exportateurs, des investisseurs, des fabricants d'équipements agricoles et des professionnels du secteur agroalimentaire de différents pays, précise la même source.

Cet événement constituera également une plateforme de présentation des dernières technologies et innovations relatives aux machines et équipements forestiers et agricoles, ainsi qu'aux matériels de transformation et de conditionnement des produits alimentaires, avec la participation d'entreprises et de marques internationales opérant dans ces domaines.

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La participation de l'Algérie offrira aux entreprises nationales l'opportunité de promouvoir leurs produits, de renforcer leurs relations commerciales et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat, d'investissement et d'exportation, tout en leur permettant de prendre connaissance des dernières évolutions techniques et professionnelles sur les marchés européens et internationaux, ajoute le communiqué.

Dans son communiqué, le ministère a invité les opérateurs économiques algériens activant dans les secteurs de l'agriculture et des industries agroalimentaires souhaitant prendre part à cette manifestation, à s'inscrire via le lien suivant : https://sl1nk.com/f6kvmnb.