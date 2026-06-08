Congo-Kinshasa: L'avenue Révolution à Selembao transformée peu à peu en dépotoir d'immondices

La situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante sur l'avenue Révolution, au quartier Lubudi, dans la commune de Selembao. Un caniveau, censé assurer l'écoulement des eaux, est aujourd'hui complètement obstrué par des tas d'immondices qui s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à la rivière Makelele. Selon les riverains interrogés vendredi 5 juin par Radio Okapi, ces déchets seraient en grande partie déposés chaque nuit par certains vendeurs du marché de Selembao. Une pratique qui transforme progressivement la zone en dépotoir à ciel ouvert, avec de lourdes conséquences sur la santé et le cadre de vie.

Sur place, l'ampleur de la pollution est visible à l'œil nu. Le caniveau est totalement bouché, empêchant toute évacuation normale des eaux.

Les habitants disent assister, impuissants, à la dégradation continue de leur environnement :

« À l'origine, ce sont les vendeurs du marché de Selembao qui y déposent leurs déchets. Nous avons essayé de nettoyer nous-mêmes, mais sans succès, car les immondices sont trop nombreuses et très compactées », explique l'un d'eux.

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Face à l'accumulation massive de détritus, les initiatives locales de nettoyage se révèlent insuffisantes.

Au quotidien, les riverains doivent composer avec des odeurs nauséabondes, une forte présence de moustiques et une recrudescence de maladies.

Le paludisme et la fièvre typhoïde figurent parmi les affections les plus fréquentes dans cette zone, selon les habitants. Une affirmation que Radio Okapi n'a pas pu confirmer avec des autorités sanitaires. Un habitant témoigne de la détérioration de sa santé :

« Nous souffrons constamment de maladies comme le paludisme et la typhoïde. Regardez-moi, je viens à peine de terminer un traitement et la maladie est déjà revenue. Comment voulez-vous que je guérisse dans un environnement où règnent mauvaises odeurs et insalubrité ? ».

Au-delà de l'inconfort, ces conditions mettent en danger la santé des populations, notamment des enfants et des personnes vulnérables.

Des risques d'inondation accrus

L'obstruction du caniveau fait également craindre des inondations, surtout en période de pluies. En l'absence d'un système d'évacuation fonctionnel, l'eau stagnante pourrait rapidement envahir les habitations environnantes.

Cette situation renforce l'urgence d'une intervention pour rétablir l'écoulement des eaux et prévenir d'éventuels dégâts matériels.

Face à une situation devenue insupportable, les habitants lancent un appel pressant aux autorités compétentes afin d'assainir la zone.

Ils insistent toutefois sur la nécessité d'une prise de conscience collective :

« Chacun doit nettoyer devant sa parcelle. On ne peut pas tout attendre des autorités alors que certains jettent eux-mêmes les déchets ici. Il faut que chacun prenne ses responsabilités », lance un résident de l'avenue Revolution.

Pour les riverains, la solution passe à la fois par une action rapide des pouvoirs publics et un changement de comportement au sein de la communauté.

À Selembao, l'insalubrité n'est plus seulement une question d'environnement, mais une véritable urgence sanitaire. Tant que des mesures concrètes ne seront pas prises pour assainir le caniveau et réguler la gestion des déchets, les habitants estiment qu'ils continueront de vivre dans des conditions difficiles et dangereuses.