Mozambique: Consternation et douleur après l'assassinat de l'Évêque de Quelimane, Osório Citora Afonso

Quelimane — L'Église catholique du Mozambique est en deuil suite à l'assassinat de Mgr Osório Citora Afonso, Évêque du diocèse de Quelimane. La nouvelle, rapportée à l'Agence Fides par des sources locales, a semé la consternation et la douleur au sein de toute la communauté catholique ainsi que parmi les nombreuses personnes qui l'ont connu.

L'Évêque a été retrouvé mort le samedi 6 juin au matin dans sa résidence épiscopale à Quelimane, tué par des coups de feu qui l'ont atteint à la poitrine. À l'heure actuelle, l'enquête du service national d'investigation criminelle est en cours et aucun détail certain n'a encore été fourni sur le déroulement et les auteurs de ce meurtre, survenu aux premières heures du matin.

Toute la communauté pleure la disparition du quatrième Évêque du diocèse de Quelimane, fondé en 1954 et dont la patronne est Notre-Dame de la Libération. Le diocèse a annoncé qu'une messe de suffrage sera célébrée aujourd'hui, 6 juin 2026, à 18 heures. La célébration aura lieu à la paroisse de Notre-Dame de la Libération - cathédrale de Quelimane. L'annonce a été faite par le Collège des consulteurs du diocèse après avoir communiqué le décès soudain de l'Évêque.

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Connu de tous sous le nom de « Don Osório », l'Évêque avait été officier du Dicastère pour l'Évangélisation, Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières (2017-2023), avec laquelle il est toujours resté en contact. Il était un proche collaborateur de l'Agence Fides, avec laquelle il partageait, jusqu'à il y a quelques semaines, des nouvelles sur l'Église locale et des informations sur la grave situation de violence et de conflits qui touche le pays.

Le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, a exprimé sa profonde tristesse. Dans son message, il a souligné que « le décès de Mgr Osório constitue une perte irréparable pour la société mozambicaine et pour la communauté chrétienne, mettant en avant son témoignage d'humilité, son dévouement pastoral et son engagement en faveur des valeurs de paix et de réconciliation ».

Membre de l'Institut missionnaire de la Consolata, Mgr Citora occupait le poste de secrétaire de la Conférence épiscopale du Mozambique, était Évêque de Quelimane depuis août 2025 et, depuis avril de cette année, était également Administrateur Apostolique par intérim de l'archidiocèse de Beira, sur nomination du Pape Léon XIV.

Le territoire du diocèse de Quelimane s'étend sur 57 798 kilomètres carrés et compte actuellement 29 paroisses et missions, ainsi qu'environ 1 930 communautés chrétiennes regroupant 1 366 593 catholiques, selon les statistiques de 2025.