Sénégal: Jour de vérité, ce dimanche à l'Arène nationale

Après près de deux années d'attente, de reports, de blessures et de déclarations musclées à travers les face-à-face, l'heure de vérité a enfin sonné. Ce dimanche 7 juin 2026, Boy Niang 2 et Reug Reug se retrouveront à l'Arène nationale pour un duel aux allures de règlement de comptes. Un choc qui promet d'être bien plus qu'un simple combat de lutte.

Longtemps annoncé, plusieurs fois repoussé et entouré d'une forte tension médiatique, le combat entre Boy Niang 2 et Reug Reug aura finalement lieu ce dimanche 7 juin 2026 à l'Arène nationale, sous l'organisation de Gaston Productions.

Ce duel représente avant tout un affrontement entre deux ambitions. D'un côté, Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer, champion incontournable dans l'arène, connu pour avoir construit sa réputation aussi bien en lutte sénégalaise que sur la scène internationale du Mma. De l'autre, Boy Niang 2 de l'école éponyme à Pikine, lutteur technique, méthodique et redouté pour son intelligence tactique.

En effet, Reug Reug fait partie de cette génération de champions capables de naviguer entre lutte avec frappe et arts martiaux mixtes. Dans l'arène, il s'était imposé face à Bombardier (24 décembre 2023) avant de connaître un revers contre Sa Thiès (5 mars 2023), aujourd'hui « Roi des arènes ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis ce combat, le pensionnaire de Thiaroye-sur-Mer a été freiné par une blessure à l'épaule et ses engagements en Mma. À peine quelques semaines après cette désillusion, le petit-fils de la légende Pape Kane revient avec un objectif clair : battre Boy Niang 2 pour retrouver sa place parmi les prétendants sérieux au trône de « Roi des arènes ».

Conscient du défi, il affiche pourtant une confiance totale, se présentant comme un lutteur complet capable de rivaliser avec tous les grands noms.

Face à lui se dressera un adversaire qui n'a plus droit à l'erreur. Boy Niang 2 est considéré comme l'un des lutteurs les plus techniques de sa génération. Surnommé « Thiapathioly », le leader de l'école Boy Niang reste néanmoins un passionné de lutte pure avant tout.

Son apprentissage technique s'est construit auprès de son père Malick Ngom dit « De Gaulle », qui l'a biberonné et accompagné dès ses débuts à l'écurie Pikine Mbollo.

Malgré ses qualités, Boy Niang 2 porte encore le poids de sa défaite face à Modou Lô lors du combat royal du 1er janvier 2024. Un revers qui avait stoppé son élan alors qu'il venait auparavant de signer une victoire de prestige contre Balla Gaye 2, le 1er janvier 2023.

Ce dimanche, il ne sera pas seulement question de victoire ou de défaite. Pour Reug Reug comme pour Boy Niang 2, ce « fight » pourrait redessiner l'avenir.

L'un voudra prouver qu'il demeure un champion malgré son revers en Mma. L'autre tentera de démontrer qu'il reste un candidat crédible aux plus grands rendez-vous.