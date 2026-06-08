Tunisie: FIH2026 - Dhafer Youssef retrouve, le 12 juillet, et pour la seconde fois la scène de Hammamet au fil de 'Shiraz Summer Tour'

TUNIS — Après onze ans d'absence, le grand maître de l'oud et voix singulière du jazz contemporain, Dhafer Youssef, foulera pour la deuxième fois la scène du Festival international de Hammamet (FIH), dont la 60ème édition est prévue du 11 juillet au 13 août 2026.

Selon le site et la page officiels de l'artiste, le vocalise et compositeur Dhafer Youssef se produira lors de la deuxième soirée du festival, soit le 12 juillet prochain. Ce concert s'inscrit dans le cadre de "Shiraz Summer Tour", une tournée estivale consacrée à son dixième album et qui traversera la Belgique, la France, la Tunisie, l'Italie et l'Allemagne.

Dhafer Youssef avait signé sa toute première participation au Festival international de Hammamet lors de la soirée de clôture de sa 51ème édition, en 2015, en effectuant un retour très attendu sur sa terre natale, où il a présenté en avant-première nationale Birds Requiem, son dernier album en date.

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Avec ce projet salué par la critique internationale et classé parmi les dix meilleurs albums de jazz en France et dans plusieurs pays, Dhafer Youssef franchissait une nouvelle étape dans sa recherche musicale à travers une oeuvre particulièrement personnelle et ambitieuse. Construite comme une suite de onze titres interconnectés, celle-ci était conçue comme la bande sonore d'un film imaginaire dont il aurait lui-même écrit les images.

En 2026, l'une des figures les plus emblématiques du dialogue entre le jazz et les musiques du monde revient avec Shiraz, son album le plus intime et sans doute le plus accompli. Enraciné dans les traditions soufies et la musique arabe, cet opus tisse avec finesse jazz, musique de chambre et sonorités contemporaines à travers des compositions dédiées à son épouse, Shiraz, dans un vibrant hommage à l'amour et à la résilience.

Sorti en novembre 2025 sous le label ACT Music, cet album est le plus personnel de sa carrière. Il rend hommage à son épouse, Shiraz Fradi, en célébrant leur histoire commune tout en évoquant les épreuves qu'ils ont traversées ensemble face à la maladie et aux difficultés de la vie. Chaque note porte la trace de ce parcours : la douleur, mais aussi la force, l'amour, la patience et l'espoir qui émergent dans les moments les plus éprouvants.

Pour ce dixième album, Dhafer Youssef s'est entouré d'une jeune formation internationale de jazz, tout en intégrant des sonorités électro et orientales. L'album comprend treize morceaux, dont les titres phares "Rose Fragrance" et "Shajan".

"Shiraz" marque également le lancement du nouveau groupe international de Dhafer Youssef, réunissant le pianiste Daniel García, le trompettiste Mario Rom, le bassiste Swaéli MBappé et le batteur Tao Ehrlich. Ensemble, ils ouvrent un nouveau chapitre dans le parcours de Dhafer Youssef, dont l'univers singulier se déploie à la croisée du jazz et des musiques du monde.