Afrique: Des missions diplomatiques à l'étranger rendent hommage à Manuel Augusto

Luanda — Les témoignages de sympathie suite au décès de l'Ambassadeur Manuel Domingos Augusto, ancien Ministre des Relations Extérieures, continuent d'affluer des différentes missions diplomatiques angolaises à travers le monde, saluant sa contribution au renforcement de la diplomatie nationale.

Dans un message de condoléances adressé dimanche à l'ANGOP, la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies à New York a qualifié la disparition du diplomate de perte irréparable pour la diplomatie angolaise, soulignant son dévouement exemplaire au service de la Nation, son sens aigu des valeurs étatiques et son engagement envers les intérêts supérieurs du pays.

La représentation angolaise a également rappelé le rôle joué par Manuel Domingos Augusto dans l'essor de la carrière diplomatique, le renforcement des partenariats stratégiques et la promotion de la paix, de la stabilité régionale et des droits de l'homme.

À son tour, la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a salué la carrière de l'ancien ministre angolais des Relations Extérieures, homme d'État, journaliste et excellent communicateur, reconnu pour son patriotisme et sa défense des intérêts de l'État angolais au sein des instances multilatérales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Mission diplomatique angolaise au Qatar a également exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l'ancien ministre, soulignant son parcours de journaliste, d'homme politique et de diplomate, ainsi que les fonctions qu'il a occupées à différentes étapes de sa carrière, notamment celles de ministre des Relations Extérieures, de secrétaire d'État à la Communication sociale et d'ambassadeur en Éthiopie, en Zambie et auprès de l'Union africaine.

En Afrique du Sud, l'ambassade d'Angola à Pretoria a décrit Manuel Domingos Augusto comme un diplomate exceptionnel dont la disparition représente une perte irréparable pour la diplomatie du pays, ayant exprimé sa solidarité avec sa famille endeuillée.

L'ambassade d'Angola à Maputo, au Mozambique, a exprimé un sentiment similaire, saluant la carrière du défunt au service de la République d'Angola et présentant ses plus sincères condoléances à sa famille.

L'ambassade d'Angola au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et d'Irlande a considéré Manuel Domingos Augusto comme l'une des plus grandes figures de la diplomatie angolaise, soulignant sa compétence technique, sa fermeté dans la défense des principes de la politique étrangère nationale et son dévouement au service public.

L'ambassade de la République d'Angola en Zambie s'est également jointe aux marques de tristesse, rendant hommage à Manuel Domingos Augusto, fils dévoué de l'Angola, patriote, homme politique, journaliste et diplomate de grand mérite, mettant en relief sa longue carrière et son aptitude à traiter les questions de politique étrangère et de diplomatie internationale.

La représentation angolaise à Lusaka a estimé que la disparition de l'ancien ministre a laissé un grand vide, présentant ses condoléances à la famille endeuillée, au ministère des Relations Extérieures et au Bureau politique du MPLA.

L'ancien ministre des Relations Extérieures, Manuel Domingos Augusto, est décédé le 5 juin à Luanda, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Son décès continue de susciter des hommages et des messages de solidarité de la part des institutions nationales et des missions diplomatiques angolaises à l'étranger.

Manuel Domingos Augusto est décédé vendredi (5 juin) dans un hôpital de Luanda, des suites d'une longue maladie.

Ce diplomate, né le 2 septembre 1957, a été ministre des Relations Extérieures de 2017 à 2020, après avoir été secrétaire d'État aux Affaires politiques de 2010 à 2012.

Il était titulaire d'une licence en droit international public et d'un master en diplomatie, droit diplomatique et consulaire et pratique.

Tout au long de sa carrière, il a également été ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (2005-2010), ainsi qu'en Zambie (1995-1999).

Sur le plan diplomatique, il a aussi dirigé la première mission diplomatique en Afrique du Sud (1992-1994), a été premier secrétaire de l'Angola au Nigéria (1988-1992), chef du département des pays occidentaux au ministère du Commerce extérieur (1985-1988) et du secteur des pays occidentaux (États-Unis, Canada, Japon, CEE) au Secrétariat d'État à la Coopération (1981-1985).

Il a également été vice-ministre de la Communication sociale (1999-2005) et a travaillé pour différents médias, notamment le Jornal de Angola (1980-1981) et la Televisão Pública de Angola (1976-1980).

Au moment de son décès, Manuel Domingos Augusto occupait le poste de secrétaire aux Relations Extérieures du Bureau politique du MPLA.