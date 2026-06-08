Angola: Huíla renforce son plan d'élimination des plastiques à usage unique

Lubango ( — L'éducation à l'environnement, la promotion d'alternatives réutilisables, le tri sélectif des déchets et l'encouragement de l'entrepreneuriat vert figurent parmi les actions entreprises par le gouvernement de Huíla pour renforcer la mise en oeuvre du Plan de réduction des plastiques à usage unique.

Selon la directrice provinciale de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et des Services communautaires, Tânia dos Santos, ce renforcement est conforme aux directives nationales de protection de l'environnement, dont l'objectif n'est pas d'éliminer complètement le plastique, mais de réduire progressivement les produits à usage unique, principaux responsables de la pollution environnementale.

Dans une interview accordée à l'ANGOP à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement (5 juin), la responsable a souligné que la participation de la population, des administrations municipales, des écoles, de la société civile et du secteur privé est essentielle à la réalisation des objectifs fixés.

Malgré les améliorations constatées, notamment dans certaines artères du chef-lieu, des problèmes liés à l'accumulation de déchets plastiques sur les marchés, les places et autres espaces publics persistent.

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Tânia dos Santos a indiqué que Huíla avait anticipé les mesures nationales en élaborant une stratégie locale pour la problématique des déchets plastiques en 2023, une initiative devenue obligatoire depuis l'entrée en vigueur du décret présidentiel régissant l'élimination progressive des plastiques à usage unique.

Elle a expliqué que le plan provincial est aligné sur le Plan national approuvé pour la période 2025-2027 et qu'il appartient désormais aux administrations municipales d'identifier les institutions responsables et de définir leurs compétences respectives afin d'assurer la mise en oeuvre des mesures prévues.

Elle a souligné que l'utilisation accrue de sacs, de gobelets et autres matériaux jetables continue d'entraîner l'obstruction des fossés de drainage, la dégradation de l'environnement, la pollution visuelle et des conséquences néfastes sur la santé publique, principalement dues à l'incinération inappropriée de ces déchets.

Sur le plan économique, elle a insisté sur la nécessité pour les industries et les entreprises productrices de plastique d'adapter progressivement leurs procédés afin de produire des alternatives durables, sans pour autant compromettre leur activité.

Concernant la gestion des déchets, il a plaidé pour le tri des matériaux à la source, arguant que le tri adéquat des plastiques, du papier et des autres déchets augmente la valeur économique des matériaux recyclables et facilite leur réutilisation par les entreprises manufacturières.