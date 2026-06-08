Angola: Le Président angolais en route pour la Serbie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, s'est rendu en Serbie ce lundi pour une visite officielle à l'invitation de son homologue, Aleksandar Vučić.

Ce voyage, qui durera jusqu'au 10 de ce mois, prévoit un programme de travail axé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Ce programme inclut une rencontre entre les deux Chefs d'État et des entretiens entre les délégations des deux Gouvernements, qui devraient aboutir à la signature d'accords de coopération dans divers domaines, en présence des Présidents angolais et serbe.

Le programme prévoit également la tenue d'un forum économique et commercial, destiné à approfondir les relations de coopération et à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et d'échanges entre les entrepreneurs des deux pays.

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Lors de son séjour à Belgrade, le Président angolais visitera le Parlement serbe et des instituts spécialisés, dont une institution militaire.

Cette visite s'inscrit dans le contexte des relations historiques entre l'Angola et la Serbie, dont les racines remontent à l'époque de l'ex-Yougoslavie, lorsque Belgrade entretenait des liens de coopération étroits avec plusieurs pays africains, dont l'Angola.

La Serbie, alors membre à part entière de l'ex-Yougoslavie, a activement soutenu la lutte pour la libération et l'indépendance de l'Angola.

Ce soutien s'est traduit par une assistance politique, diplomatique, morale et en matière de formation, et a été particulièrement marquant lorsqu'elle est devenue le premier pays européen à reconnaître l'indépendance de l'Angola en 1975.

La Serbie s'enorgueillit d'avoir été la première nation européenne à reconnaître officiellement l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

Actuellement, la coopération entre les deux pays repose sur un accord général qui couvre les domaines les plus variés de la vie économique, sécuritaire, diplomatique et sociale du pays.

L'Angola et la Serbie élargissent leur champ de coopération dans divers domaines diplomatiques, sécuritaires et économiques, tout en maintenant une coopération bilatérale solide axée sur la sécurité, l'économie et le commerce.

Ces dernières années, le développement conjoint du secteur de la santé, avec des discussions avancées concernant la formation de professionnels angolais en ophtalmologie, a été un élément phare de ce partenariat stratégique.

Les deux pays renforcent leurs liens économiques, diplomatiques, universitaires et sportifs. Le gouvernement serbe a officiellement invité l'Angola à participer à l'Expo 2027 de Belgrade, qui se tiendra du 15 mai au 15 août.