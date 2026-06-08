Angola: Le Brent ouvre à 95,42 dollars le baril en Bourse

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de lundi à 95,42 dollars, après avoir clôturé la veille à 95,46 dollars.

Dimanche, le prix de cette matière première a fluctué entre 95,23 et 96,36 dollars, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente du pétrole sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.