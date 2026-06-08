Afrique: Semba Kids enchante la Première Dame de la République et le public au spectacle de Kanuca

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a assisté dimanche 6 au spectacle de Kanuca, donné sur la place Marginal de Luanda, en tant qu'invitée d'honneur, au cours duquel elle a été ravie par la prestation du projet Semba Kids.

Semba Kids est une initiative visant à promouvoir la transmission intergénérationnelle de ce style de danse parmi les enfants angolais.

Initiative du projet «Semba in the World » ce projet a pour objectif de renforcer la transmission intergénérationnelle de ce style et prépare le lancement du programme « Semba na Escola » (Semba à l'École) dans 165 établissements scolaires du Réseau UNESCO en Angola.

À cette occasion, la Première Dame a pris connaissance des principales initiatives du projet « Semba dans le Monde » et a encouragé la coordination afin de poursuivre le travail de sauvegarde et de valorisation de l'héritage du Semba.

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Il a également souligné l'importance de l'initiative visant à intégrer le Semba dans les écoles, permettant ainsi aux nouvelles générations de découvrir et de préserver une expression culturelle qui fait partie intégrante de l'histoire de l'indépendance et de l'identité nationale de l'Angola.

Lors de la rencontre, le coordinateur du projet, Hélio Aragão, a présenté l'état d'avancement du programme « Le Semba na Escola», dont la première phase débutera au second semestre 2026 et concernera les 165 écoles du Réseau UNESCO en Angola.

L'initiative a pour objectif de promouvoir la connaissance de l'histoire, de la musique et de la danse du Semba auprès des élèves, contribuant ainsi à l'éducation culturelle et à la sauvegarde du patrimoine immatériel angolais.

De son côté, Angélica Jaime, directrice générale de Kanuca TV, a souligné l'importance du partenariat établi avec Semba in the World, insistant sur le rôle des médias dans la préservation de la culture nationale.

Selon elle, « il est de notre responsabilité de préserver le Semba et de transmettre l'héritage de nos aînés aux enfants, qui sont l'avenir de demain».

Ce partenariat prévoit la production et la diffusion de contenus pour enfants consacrés au Semba dans le cadre de la programmation de la chaîne.

Le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de la Culture, poursuit sa collaboration étroite avec l'UNESCO en vue de l'inscription du Semba sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

L'évaluation de cette candidature aura lieu en République populaire de Chine, lors de la réunion du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tiendra à la fin de cette année.

La participation de Semba Kids à l'émission Kanuca constitue une nouvelle étape dans la stratégie de valorisation, de promotion et d'internationalisation du Semba, et renforce l'engagement collectif à assurer la pérennité de cet important patrimoine culturel pour les générations présentes et futures.

À propos du Semba in the World

Semba dans le monde est une plateforme internationale pour la promotion, la sauvegarde et la valorisation du Semba. Il développe des initiatives dans les domaines de l'éducation culturelle, du tourisme culturel, de la recherche, de la communication, de la formation et de la coopération internationale, afin d'affirmer le Semba comme l'un des principaux symboles de l'identité culturelle angolaise dans le monde.