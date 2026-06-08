Angola: La Foire des Provinces promeut le potentiel angolais à Matala

Matala ( — Sous le thème « À la découverte de la nouvelle division politico-administrative du pays », la municipalité de Matala, dans la province de Huíla, a organisé le week-end dernier la deuxième édition de la « Foire des Provinces», un événement qui met en lumière le potentiel des 21 régions angolaises et souligne l'importance de la nouvelle division politico-administrative.

Représentant l'ensemble des 21 provinces d'Angola, son potentiel a été présenté par des groupes d'élèves et d'enseignants de Matala, contribuant ainsi à une meilleure connaissance des spécificités de chaque province.

Ce lundi, lors de son bilan, l'administrateur municipal de Matala, Manuel Machado Quilende, a déclaré que cette initiative avait permis d'approfondir ses connaissances sur le nombre d'habitants, les municipalités, les limites géographiques, la gastronomie et la culture de chaque province.

Selon le responsable, l'idée est née de l'objectif de promouvoir l'intégration nationale, la cohésion sociale et la valorisation de la culture angolaise. Cet événement se veut un véritable « voyage à travers le pays », permettant aux habitants, aux étudiants et aux visiteurs de découvrir la diversité de chaque province sans quitter la municipalité.

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Manuel Quilende a salué le professionnalisme du Secrétariat municipal à l'éducation en matière d'organisation et le niveau de connaissances des étudiants, qui ont su présenter les aspects les plus importants de chaque province, parfois dans les langues nationales, encourageant les participants à poursuivre leurs actions en faveur du bien-être des citoyens.