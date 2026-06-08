Angola: Le jardin botanique de l'UAN entame une nouvelle phase de conservation

Luanda — La directrice du Centre de botanique de l'Université Agostinho Neto (UAN), Manuela Pedro, a déclaré samedi à Luanda que l'état actuel du Jardin botanique de l'établissement représente une étape historique et marque une nouvelle ère pour la conservation de la biodiversité végétale en Angola.

Elle a fait ces déclarations à la presse en marge d'une campagne de plantation de 520 jeunes plants d'espèces ornementales, alimentaires et médicinales, menée sur le site et en présence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Selon Manuela Pedro, le Jardin botanique est une institution dédiée à la conservation des espèces végétales vivantes, servant d'espace protégé pour les plantes rares, menacées ou nécessitant une attention particulière.

Elle a mentionné qu'en plus de sa mission de préservation, le site joue un rôle important dans la recherche scientifique et l'éducation à l'environnement.

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Elle a expliqué que le projet inclut la représentation de divers écosystèmes angolais, notamment les milieux aquatiques, les forêts denses et les forêts humides.

Selon la directrice, l'initiative vise à transformer l'espace en une véritable école de la nature, permettant aux élèves et aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur la conservation de la nature, le développement durable, l'adaptation au changement climatique et la citoyenneté environnementale.

Manuela Pedro a souligné que l'Angola compte plus de dix biomes distincts et a plaidé pour la création de jardins botaniques dans les 21 provinces du pays, à l'instar des aires protégées existantes.

Dans le domaine de la recherche, elle a indiqué que le Centre botanique mène des études, produit des plants et encourage la plantation d'espèces d'intérêt scientifique.

Parmi les espèces conservées, elle a cité l'Euphorbia candelabrum, considérée comme rare et endémique d'Angola, dont la préservation est essentielle en raison de la pression exercée par l'exploitation forestière non sélective.

Concernant les plantes médicinales, elle a révélé que le Centre botanique mène plusieurs axes de recherche, axés sur l'ethnobotanique et la pharmacognosie.

« L'objectif est de collecter et de valider scientifiquement les connaissances traditionnelles relatives à l'utilisation des plantes médicinales par la population », a-t-elle souligné.

La responsable a également indiqué que le laboratoire de pharmacognosie est déjà installé et qu'il ne manque que l'équipement nécessaire au démarrage complet des activités de recherche.

Elle a ajouté que le fonctionnement futur du laboratoire sera également lié à l'infrastructure du Parc scientifique et technologique, dont l'inauguration est prévue prochainement.

Concernant les ressources humaines, elle a précisé que l'Université Agostinho Neto dispose de techniciens qualifiés et d'étudiants en formation dans ce domaine, malgré un manque de ressources matérielles pour la réalisation des projets scientifiques.

Actuellement, plus de 50 étudiants mènent des activités académiques et de recherche au Jardin botanique, notamment en ethnobotanique, taxonomie, écologie et dans le cadre de leurs projets de fin d'études.

Manuela Pedro a réaffirmé que la science doit être ouverte et partagée, invitant à cet effet toutes les universités et institutions liées à la biodiversité à rejoindre le projet.

Pour la directrice, la préservation du couvert végétal et des espèces endémiques doit constituer une responsabilité collective, fondée sur l'éducation à l'environnement et l'implication des nouvelles générations, en vue de la conservation des écosystèmes et de l'amélioration de la qualité de vie des populations.