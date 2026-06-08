Angola: Mucaba présente plus de 50 tonnes de produits agricoles à la Foire de la Patate Douce

Uíge ( — Plus de 50 tonnes de produits agricoles ont été présentées le week-end dernier, lors de la première Foire de la Patate Douce organisée dans la municipalité de Mucaba, province d'Uíge.

Organisée par l'administration municipale de Mucaba, la foire a réuni huit coopératives agricoles de la municipalité, 17 écoles rurales, 12 petits et moyens producteurs, ainsi que des bénéficiaires de programmes de soutien agricole.

Cet événement, qui s'inscrivait dans le cadre du Programme Local de Soutien à l'Agriculture Familiale (PLAAF), visait à encourager la production locale, à renforcer l'agriculture familiale et à promouvoir la commercialisation des produits cultivés par les agriculteurs de la municipalité.

Les activités de la foire ont débuté au village de Quitamba par une démonstration pratique de récolte de patates douces dans le champ de Cabunda.

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Lors de la clôture de l'événement, l'administratrice municipale de Mucaba, Natacha Sandra João, a souligné l'importance de l'agriculture familiale pour le développement économique local, plaidant pour un soutien accru aux producteurs afin de dynamiser la production agricole de la commune.

La foire proposait des visites de stands présentant divers produits, notamment des patates douces, des bananes, du café, des cacahuètes, et bien d'autres.

Cette première foire à la patate douce s'est conclue sur une note positive, confirmant l'engagement des autorités locales en faveur de l'agriculture familiale, de la sécurité alimentaire et du développement durable de la municipalité de Mucaba.