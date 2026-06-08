Sumbe ( — Talentos de Luanda a remporté dimanche, la Super-coupe d'Angola de boxe, après sa victoire face à Interclube lors du duel disputé au pavillon Benfica de Sumbe, dans la province de Cuanza Sul.

Les champions ont abordé la compétition motivés par leur récent triomphe au Championnat National, où ils ont mis fin à la domination d'Interclube et une nouvelle fois vaincu leur principal rival.

Au total, ils ont décroché six médailles d'or et une de bronze, un résultat qui leur assure le titre de cette édition de la deuxième compétition la plus importante du calendrier national de boxe.

Interclube, tenant du titre, termine deuxième au classement général, avec deux médailles d'or, six d'argent et deux de bronze.

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La troisième place est occupée par l'équipe de Mavinga, qui a remporté une médaille d'or.

En termes de récompenses individuelles, Bernardo Sandro a été élu meilleur athlète de la compétition, tandis que l'équipe de Sumbe a été la révélation de l'événement.

La Super Coupe a réuni 12 équipes : Talentos, Interclube, Fada, Exército, Ende, Águias da Maianga, Bull Biggs, Diamantes, Mavingan et Electro do Lobito, ainsi que les équipes provinciales de Cabinda et de Lunda-Norte.

À l'issue de la compétition, la province de Cuanza-Sul s'est vu remettre un trophée de reconnaissance par les organisateurs.

Cette compétition a confirmé le développement de la boxe nationale et a consolidé la bonne dynamique de l'équipe Talentos de Luanda, qui renforce sa position parmi les meilleures équipes.