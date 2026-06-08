Angola: Un environnementaliste plaide pour une coopération mondiale afin de préserver la biodiversité marine

Luanda — Une coopération internationale renforcée et des stratégies mondiales accrues de lutte contre la pollution plastique sont des mécanismes indispensables à la préservation de la biodiversité marine, a affirmé dimanche à Luanda l'écologiste Emerson Raposo.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, qui se célèbre le 8 juin, l'expert a souligné que la coopération entre les États et les organisations internationales est fondamentale pour la mise en oeuvre de politiques efficaces permettant d'atténuer les menaces croissantes qui pèsent sur les écosystèmes aquatiques.

Emerson Raposo a dit que la pollution plastique représente l'un des plus grands défis contemporains pour la faune et la flore marines, nécessitant ainsi une action coordonnée impliquant le transfert de technologies, le financement de projets de nettoyage des côtes et une surveillance rigoureuse des activités maritimes.

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« La protection des océans transcende les frontières géographiques ; nous avons besoin d'un engagement plus ferme de la communauté internationale pour contrôler les rejets polluants et assurer une gestion durable des ressources halieutiques, faute de quoi nous risquons de compromettre la sécurité alimentaire et l'équilibre climatique des générations futures », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte, il a également souligné l'importance de la « Décennie des sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) », la présentant comme une plateforme stratégique pour la formation technique des techniciens nationaux et le partage de données scientifiques essentielles au suivi de la santé du littoral angolais.

De son côté, le biologiste Óscar da Costa a estimé que la sensibilisation des communautés côtières aux océans et la promotion des pratiques de l'économie bleue devraient constituer les axes centraux des politiques d'éducation à l'environnement, afin de traduire les connaissances scientifiques en actions concrètes de conservation.

« Les océans couvrent environ 70 % de la surface de la Terre et sont indispensables à la production d'oxygène, ce qui fait de leur préservation une priorité des programmes de développement durable à l'échelle mondiale », a-t-il précisé.

Selon l'expert, cette date constitue un signal d'alarme face aux défis actuels qui menacent l'intégrité des écosystèmes aquatiques, notamment la surpêche, l'acidification des océans et la destruction d'habitats sensibles tels que les récifs coralliens et les mangroves.

Sous le slogan « Éveiller de nouvelles profondeurs », cet événement organisé par les Nations Unies met en lumière le rôle vital des océans dans la régulation du climat mondial, la production d'oxygène et comme source essentielle de revenus pour des millions de personnes, notamment dans les zones côtières.