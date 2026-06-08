Angola: Le MININT plante plus de 200 arbres dans les commissariats de Lubango

Lubango ( — Deux cent dix arbres d'essences diverses ont été plantés ce lundi dans les unités de la Délégation provinciale du Ministère de l'Intérieur (MININT) à Huíla, dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire de l'institution, qui sera commémoré le 22 juin.

L'opération a débuté au commissariat n° 8, où 106 arbres (lingustro, cèdre et jacaranda) ont été plantés. Les autres arbres seront répartis dans les différentes unités des organes exécutifs du Ministère de l'Intérieur de la province.

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole du MININT à Huíla, le commissaire Fernando Tongo, a souligné que cette initiative s'inscrit dans un ensemble d'actions prévues pour marquer l'anniversaire et impliquant différents services de l'institution.

M. Tongo a expliqué que ces plantations visent à contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à rendre les espaces d'accueil plus accueillants pour les citoyens qui utilisent les services de police.

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Pour assurer le succès de la campagne, les troupeaux des unités bénéficiaires seront responsables de la conservation et de l'irrigation des arbres, garantissant ainsi leur croissance et leur développement.

Cette activité se déroule également le 5 juin, mois durant lequel a été célébrée la Journée mondiale de l'environnement, renforçant ainsi le message de la préservation des ressources naturelles.

Concernant les atteintes à l'environnement, le porte-parole a souligné que le ministère de l'Intérieur s'est attaché à sensibiliser la population à la protection de l'environnement et à promouvoir des comportements responsables.

Bien qu'il ne dispose pas de données actualisées sur les incidents de ce type dans la province, Fernando Tongo a estimé que l'implication des citoyens, notamment par le signalement des actes nuisibles à l'environnement, était fondamentale.

Dans le cadre des célébrations du 47e anniversaire, le ministère de l'Intérieur prévoit également d'organiser une course d'obstacles dans la municipalité de Palanca et une compétition sportive avec les membres du personnel.

Le programme commémoratif comprend également une table ronde sur la prévention des accidents de la route, des hommages aux personnalités méritantes et diverses activités culturelles le jour principal des célébrations.