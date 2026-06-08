Angola: Les pompiers angolais déplorent 19 décès ce week-end

Luanda — Dix-neuf personnes ont perdu la vie et 43 ont été blessées à travers le pays ce week-end, suite à 131 interventions recensées par le Service de Protection civile et de Pompiers (SPCB).

Selon le rapport d'intervention des 72 dernières heures, transmis à l'ANGOP lundi, on constate une augmentation de cinq décès, une diminution de 18 blessés et une hausse de cinq interventions par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi les décès, huit sont dus à des accidents de la route, cinq à des suicides par pendaison présumés, deux à des noyades présumées, deux à des causes inconnues, et un décès est lié à un abandon foetal et un autre à l'effondrement d'un mur.

Quant aux blessés, le document indique que 23 décès sont imputables à des accidents de la route, sept à des agressions, six à des chutes, trois à des brûlures lors d'incendies, ainsi que, dans chaque cas, une tentative de suicide, un accident sportif, une chute au travail et un accident domestique.

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Au cours des dernières 72 heures, le SPCB a également réalisé 146 interventions diverses, dont 82 prises en charge pré-hospitalières.

Le document souligne que, durant cette période, le service disposait d'un effectif total de 1 862 pompiers et de 98 moyens techniques, notamment du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules de secours, du matériel nautique, des ambulances, des bateaux, etc.