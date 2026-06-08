Angola: Dépistage médical - Plus de 300 patients pris en charge à Cangandala

Malanje ( — Trois cent cinq personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites le week-end dernier, dans la municipalité de Cangandala, lors d'une campagne menée par l'Association des étudiants de la Faculté de médecine de Malanje.

Cette initiative visait à renforcer l'accès aux soins pour la population locale, dans le cadre des activités organisées lors du VIIe Congrès scientifique de la Faculté de médecine.

Selon le doyen de la Faculté de médecine, Tazi Nimi Maria, cette action a permis d'intégrer les dimensions scientifiques et communautaires de la formation médicale, offrant aux étudiants un contact direct avec la réalité sanitaire de la communauté et contribuant ainsi à l'amélioration des services de santé.

Par ailleurs, le président de l'Association des étudiants, Joaquim Correia, a souligné que le dépistage garantissait des consultations en médecine générale, en pédiatrie et en gynécologie, entre autres spécialités, contribuant ainsi à améliorer l'accès aux soins de santé primaires.

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L'action a été jugée positive par les acteurs impliqués, tant pour la couverture des soins que pour son impact social, soulignant l'importance de la collaboration entre les institutions académiques et les communautés en matière de santé publique.