Angola: Un prélat réaffirme l'engagement de l'Église envers la justice et la solidarité

Luanda — L'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, a déclaré ce dimanche que l'Église demeure engagée au service de l'humanité et à la promotion de la justice, de la solidarité et du partage.

Lors de son homélie pour la procession de la solennité du Saint-Sacrement (Fête-Dieu), le prélat a exhorté les fidèles catholiques à respecter la dignité humaine, en particulier celle des plus vulnérables.

Selon Dom Filomeno Vieira Dias, fort de sa foi, chaque croyant est appelé à bâtir une société plus fraternelle, soulignant la nécessité pour chaque chrétien de contribuer au bien commun.

« Forts de notre foi, nous sommes tous appelés à multiplier sans cesse les pains et les quelques poissons qui nourriront le chemin de l'humanité », a-t-il insisté.

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Par ailleurs, il a rappelé que le « grand » service de l'Église à l'humanité consiste à oeuvrer pour que « le pain de tous ne devienne pas le pain de quelques-uns », faisant référence à la nécessité d'une répartition plus juste des ressources et des opportunités.

Citant le pape Léon XIV, Mgr Filomeno Vieira Dias a souligné que les chrétiens sont appelés à témoigner des valeurs de justice et de solidarité dans le monde, en les traduisant en actions concrètes.

« C'est l'engagement de l'Église : ne pas se contenter de discours, mais agir concrètement », a-t-il insisté.

Il a ajouté que l'objectif de la mission ecclésiale est de promouvoir le bien-être intégral de la personne humaine.

Les chrétiens catholiques ont célébré ce dimanche la solennité du Très Saint Corps et Sang du Christ, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier liturgique de l'Église catholique.

Lors de la procession, qui s'est déroulée de l'église Notre-Dame des Remèdes à l'hôpital Josina Machel, les fidèles catholiques ont chanté des hymnes, récité des prières et médité sur le mystère de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.

Cette célébration, qui a lieu après la Trinité, vise à honorer le mystère de l'Eucharistie, sacrement du Corps et du Sang de Jésus-Christ.

Cette solennité trouve son origine au XIIIe siècle, inspirée par les apparitions de sainte Julienne de Cornillon, une religieuse augustinienne ayant vécu à Liège, dans l'actuelle Belgique.

La fête est intimement liée à l'institution de l'Eucharistie par Jésus-Christ lors de la Cène.

Pour les catholiques, la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés est au coeur de cette célébration, qui rappelle le mystère de la transsubstantiation.

Selon la doctrine de l'Église, lors de l'Eucharistie, le pain et le vin sont véritablement transformés en Corps et Sang du Christ, ne conservant que leur apparence physique.