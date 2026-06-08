Angola: L'Église catholique appelle à une culture du partage et de la solidarité humaine

Huambo ( — L'archevêque de Huambo, Dom Zeferino Zeca Martins, a lancé dimanche un appel à une culture du partage et de la solidarité humaine, à une humanisation des communautés, où chacun puisse voir l'autre comme un « véritable frère ».

Le prélat catholique s'exprimait à la fin de la profession religieuse du Corps et du Sang du Christ, qui a débuté à la cathédrale et s'est achevée au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, en présence de missionnaires, de prêtres et de fidèles.

Le prélat a déclaré que chacun devrait partager et faire rayonner ce qu'il a reçu de l'Eucharistie, en s'attachant à promouvoir la joie et le bien-être social et économique.

Il a affirmé que le courage, la compréhension de la foi et la sollicitude envers les plus vulnérables, sans laisser personne de côté, dans le respect des valeurs humaines et des enseignements chrétiens, devraient guider la vie de tous les catholiques et de tous les autres.

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Il a souligné que, par des gestes de solidarité et des paroles bienveillantes, on cherche à vivre une vie chrétienne fondée sur les enseignements de Jésus-Christ.

La profession religieuse du Corps et du Sang du Christ est un événement catholique qui vise à proclamer publiquement la foi en la présence réelle et vivante de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, symbolisée par le Pain et le Vin qui représentent le Corps et le Sang du Christ.