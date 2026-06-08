Madagascar: L'Assemblée nationale lève l'immunité du députe Antoine Rajerison

À Madagascar, l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire du député Antoine Rajerison. Une décision qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre cette figure du soulèvement Gen Z d'octobre dernier, et qui avait récemment saisi la Haute Cour constitutionnelle pour demander la destitution du chef de l'État.

La demande a été formulée par la garde des Sceaux, Fanirisoa Ernaivo, le 4 juin. La ministre de la Justice évoque la « participation présumée » d'Antoine Rajerison à des activités de déstabilisation du régime. L'Assemblée nationale vient de lui donner satisfaction. Pour le député, le message est clair.

« J'ai accompli mon devoir en tant que député. En retour, j'ai fait l'objet d'un contrôle fiscal soudain, de campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice se dresse contre moi, en demandant la levée de mon immunité parlementaire pour permettre mon arrestation », a fustigé Antoine Rajerison.

Le député est une figure du soulèvement de l'automne dernier, qui avait conduit à la chute d'Andry Rajoelina. En mai, il avait saisi la Haute Cour constitutionnelle pour demander la destitution du colonel Michaël Randrianirina, qu'il accusait de violations graves de la Constitution. La requête avait été déclarée irrecevable. Pour le député, l'enchaînement n'a rien d'un hasard.

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« La démocratie est vraiment en danger à Madagascar. La liberté d'expression n'est plus respectée. Les institutions ne sont plus suffisamment préservées dans leur indépendance », affirme-t-il.

Cette levée d'immunité intervient dans un contexte tendu autour des contre-pouvoirs. Fin mai, quatre juges de la Haute Cour constitutionnelle avaient également été visés par une demande de poursuites pénales.