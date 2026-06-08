Tunisie: Mondial de football - Kaïs Saïed exhorte l'équipe tunisienne à porter haut les couleurs nationales

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dans l'après-midi de ce dimanche 7 juin, l'ensemble des membres de l'équipe tunisienne avant leur départ pour participer à la Coupe du monde de football. À cette occasion, le chef de l'État a insisté sur la responsabilité nationale qui incombe à chaque joueur, affirmant que tous doivent garder à l'esprit qu'ils représentent la Tunisie, portent le drapeau national et se battent pour le hisser haut sous tous les cieux.

Kaïs Saïed a souligné que « le temps de la participation pour la participation est révolu », appelant l'ensemble des joueurs et du staff à se munir d'un véritable esprit de défi et de victoire. Il a insisté sur la nécessité d'aborder cette compétition avec détermination, ambition et confiance dans les capacités tunisiennes. Le président de la République a également estimé que « la culture de la défaite est plus dure et plus grave que la défaite elle-même », et ce dans tous les domaines. Il a ainsi exhorté chacun à accomplir pleinement son rôle avec une volonté de fer et un esprit conquérant « qui ne vacille ni ne faiblit ».

Le chef de l'État est, par ailleurs, revenu sur plusieurs étapes marquantes de l'histoire des participations tunisiennes dans les disciplines collectives et individuelles. Il a rappelé que certaines performances demeurent gravées dans la mémoire populaire parce que les athlètes tunisiens avaient alors impressionné le monde par leur engagement et leurs exploits.

Selon Kaïs Saïed, la Tunisie est aujourd'hui encore capable d'émerveiller la scène internationale, à condition de croire profondément en sa capacité à relever les différents défis et de faire preuve d'une volonté constante de dépassement. Le président de la République a conclu en affirmant qu'« un tableau lumineux peut briller par un résultat », mais que l'essentiel reste « ce qui sera inscrit en lettres d'or sur le tableau de l'Histoire ».

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