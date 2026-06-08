Afrique: Maurice Revello - La Tunisie U23 domine la Chine et reprend les commandes du groupe A

La sélection tunisienne U23 de football a disposé de l'équipe de Chine U20 en match disputé dimanche pour le compte de la deuxième journée (Groupe A) du tournoi Maurice Revello de Toulon, en France.

Les réalisations tunisiennes ont été l'oeuvre de Zayon Chtaï-Telamio à la 14e, Walid Dhouib à la 50e et Haythem Dhaou à la 90e+2. Dans le même groupe, la RD Congo U20 a concédé le nul avec l'équipe colombienne U19 (2-2), tandis que l'Arabie Souadite U23 est exempte. Lors de la 1re journée, la Tunisie avait dominé son homologue de la RD Congo (3-0), dimanche dernier, avant de s'incliner à l'occasion de la 2e journée, vendredi, devant son homologue saoudienne U21 (1-3).

Lors de la prochaine et dernière journée, les Aiglons de Carthage qui se sont hissés en pole position avec 6 points, clôtureront face à la Colombie le 10 juin. Le Groupe B est composé du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Japon, du Portugal et du Venezuela. Ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la préparation des Aiglons de Carthage aux prochaines échéances continentales et internationales, dont notamment les éliminatoires de la CAN-2027, qualificative aux Jeux olympiques de Los Angeles-2028.

Classement : Pts J

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn