Sénégal: « La Mémoire du manguier » primé au Festival international du cinéma africain de Khouribga

Le cinéma sénégalais s'est illustré à la 26e édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK), au Maroc. Le long métrage La Mémoire du manguier, réalisé par Nicolas Sawalo Cissé, a remporté le prix du meilleur scénario dans la catégorie long métrage.

Cette distinction vient saluer la qualité de l'écriture de cette œuvre cinématographique qui aborde, avec sensibilité et profondeur, les questions de mémoire, de transmission et de cohésion sociale. Le film a également valu des distinctions à ses interprètes principaux. Les acteurs Ibrahima Mbaye Thié et Rokhaya Niang ont en effet reçu des mentions spéciales pour leurs performances remarquées par le jury.

La Mémoire du manguier raconte l'histoire de l'imam Habibi, notable respecté et médiateur dans un quartier de la Cité Imbécile. Figure centrale de sa communauté, il voit son quotidien bouleversé lorsqu'il commence soudainement à perdre la mémoire, ouvrant la voie à une réflexion sur l'identité, les liens sociaux et le rôle des anciens dans la société.