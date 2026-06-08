Sénégal: Dakar - 12 candidats à la migration irrégulière interpellés à la Corniche Ouest

Partis de Gambie avec pour destination l'Espagne, douze candidats à la migration irrégulière ont été interceptés à Dakar après l'échouage de leur embarcation sur la Corniche Ouest. Plus d'une centaine de personnes auraient pris place à bord de la pirogue.

Douze candidats à la migration irrégulière ont été interpellés par les forces de l'ordre à la plage « Dents de la Mer », située sur la Corniche Ouest de Dakar, à la suite de l'échouage d'une pirogue transportant plus d'une centaine de personnes en partance pour l'Espagne. Selon les informations communiquées par le Commissariat d'arrondissement du Point E, les policiers ont été alertés le 31 mai 2026 vers 7h50 de la présence de plusieurs individus sur cette plage de la capitale. Une intervention rapide a permis l'arrestation de douze personnes, retrouvées transies de froid et entièrement mouillées.

Parmi les personnes interpellées, quatre ont été appréhendées par les éléments du Commissariat du Point E, tandis que huit autres l'ont été avec l'appui des fonctionnaires du Poste de police de l'École nationale de police. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que les personnes arrêtées sont composées de sept ressortissants maliens, trois ressortissants gambiens et deux ressortissants guinéens originaires de Guinée-Conakry.

Entendus par les enquêteurs, les mis en cause ont indiqué avoir quitté la Gambie le mardi 26 mai dernier à bord d'une pirogue à destination de l'Espagne. Leur voyage aurait toutefois été compromis au large des côtes mauritaniennes en raison de fortes intempéries et d'une mer agitée. Face à ces conditions difficiles, l'embarcation aurait été contrainte de rebrousser chemin avant d'échouer sur les côtes dakaroises.

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D'après les déclarations recueillies par les services de police, la pirogue transportait plus d'une centaine de candidats à la migration irrégulière, parmi lesquels figuraient des femmes et des enfants. À leur arrivée sur le littoral, la majorité des passagers aurait pris la fuite avant l'arrivée des forces de sécurité. Les recherches se poursuivent pour identifier d'éventuels autres occupants de l'embarcation.

L'opération a également permis la saisie de deux moteurs hors-bord de marque Yamaha, d'une puissance respective de 60 et 40 chevaux, ainsi que de vingt-trois bidons de carburant d'une capacité de 20 litres chacun. La pirogue, quant à elle, a été entièrement détruite après avoir heurté les rochers bordant la plage « Dents de la Mer ».