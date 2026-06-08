Afrique: Championnats d'Afrique d'escrime - Quatre médailles pour le pays

Le Sénégal a terminé sa participation au 24e Championnat d'Afrique Seniors d'Escrime avec un total de quatre médailles, confirmant sa progression sur la scène continentale. Organisée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la compétition a réuni durant une semaine les meilleurs escrimeurs africains.

La délégation sénégalaise a réalisé sa meilleure performance grâce à Noé Mandiogou Robin. Le tireur sénégalais s'est illustré au fleuret masculin individuel en décrochant la médaille d'argent après un parcours remarquable qui l'a conduit jusqu'en finale. Une performance qui lui vaut le titre de vice-champion d'Afrique.

Les autres distinctions sénégalaises ont été obtenues lors des épreuves par équipes. L'équipe masculine de sabre, composée de Famara Diame, Moustapha Mbaye et Codé Thiam, a décroché la médaille de bronze. Même résultat pour l'équipe féminine de fleuret formée par Safiétou Inna Coly, Aminata Sabaly et Awa Diedhiou. Le troisième bronze est revenu à l'équipe féminine de sabre composée d'Awa Diop, Awa Diedhiou et Tening Diallo, qui a également réussi à se hisser sur le podium continental.

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Avec une médaille d'argent et trois médailles de bronze, le Sénégal confirme sa présence parmi les nations africaines les plus compétitives dans la discipline. Ces résultats témoignent du travail accompli par les athlètes et l'encadrement technique pour maintenir l'escrime sénégalaise à un niveau élevé sur le continent.