Djibouti: Le Djibouti accélère sa révolution numérique avec un studio intelligent

La République de Djibouti franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. Un projet de studio numérique moderne et de journaliste virtuel reposant sur l'intelligence artificielle a été présenté au ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Mohamed Abdoulkader Moussa Helem, lors d'une visite officielle au siège de la Radiotélévision de Djibouti (RTD).

Cette présentation s'inscrivait dans le cadre d'une tournée du ministre à travers les différents départements et services de l'institution publique. Elle a permis de mettre en lumière une initiative destinée à moderniser la production médiatique nationale grâce aux nouvelles technologies numériques.

Porté par le département Web Media de la RTD, le projet prévoit la mise en place d'un studio numérique de dernière génération. Cette infrastructure doit permettre de produire des contenus audiovisuels innovants en s'appuyant sur les outils de l'intelligence artificielle et sur les nouvelles pratiques du journalisme numérique. L'ambition affichée est de renforcer l'efficacité de la production médiatique tout en répondant aux nouveaux modes de consommation de l'information, marqués par l'essor des plateformes numériques et des réseaux sociaux.

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Un présentateur virtuel capable de s'exprimer en plusieurs langues

L'une des principales innovations du projet réside dans le développement d'un journaliste virtuel capable d'animer des journaux télévisés et d'autres programmes médiatiques dans plusieurs langues. Grâce à l'intelligence artificielle, cet avatar numérique pourrait contribuer à diversifier l'offre éditoriale de la RTD et à toucher un public plus large, au niveau national comme à l'international. Cette technologie s'inscrit dans une tendance mondiale qui voit de plus en plus d'organisations médiatiques expérimenter l'utilisation d'animateurs virtuels pour la présentation de contenus d'information.

Une initiative saluée par le ministre

Le projet a été présenté par Mahad Abdi Robleh, adjoint au chef de service du département Web Media et responsable des relations avec les pays arabes. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de la RTD, Aden Abdi Djama, ainsi que de plusieurs responsables et experts du secteur.

À cette occasion, le ministre Mohamed Abdoulkader Moussa Helem a exprimé son intérêt pour cette initiative, soulignant son importance dans la promotion de l'innovation au sein des médias publics. Il a également salué les efforts visant à adapter les outils de production aux évolutions technologiques qui transforment actuellement le paysage médiatique mondial.

À travers ce projet, la Radiotélévision de Djibouti confirme sa volonté d'intégrer davantage l'intelligence artificielle dans la production de contenus médiatiques. L'objectif est de renforcer la compétitivité des médias nationaux, d'améliorer leur visibilité et de consolider leur présence sur les plateformes numériques régionales et internationales. Cette initiative illustre ainsi l'ambition de Djibouti de s'inscrire pleinement dans la dynamique mondiale de transformation numérique qui redéfinit aujourd'hui les métiers de l'information et de la communication.