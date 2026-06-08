Angola: Le Président angolais entame lundi une visite officielle en Serbie

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, effectuera à partir de lundi une visite officielle en République de Serbie, à l'invitation de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, a annoncé dimanche le Service de presse de la Présidence angolaise.

Prévue du 8 au 10 juin, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux États et sera marquée par un programme de travail axé sur l'approfondissement de la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Le programme prévoit un entretien entre les deux chefs d'État, suivi de consultations élargies entre les délégations gouvernementales des deux pays. Ces échanges devraient déboucher sur la signature de plusieurs accords de coopération couvrant divers domaines d'intérêt commun, en présence des Présidents angolais et serbe.

Un forum économique et entrepreneurial figure également à l'agenda. Cette rencontre vise à dynamiser les relations d'affaires, à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et à favoriser les échanges entre les milieux économiques angolais et serbes. Au cours de son séjour à Belgrade, le Président João Lourenço visitera également le Parlement serbe ainsi que plusieurs instituts spécialisés, dont un établissement relevant du secteur de la défense.

Cette visite intervient dans un contexte de relations historiques solides entre l'Angola et la Serbie, héritées de l'époque de l'ancienne Yougoslavie. À cette période, Belgrade entretenait des liens étroits avec plusieurs pays africains, notamment l'Angola. Alors composante de la Yougoslavie, la Serbie avait apporté un soutien politique, diplomatique et moral à la lutte de libération nationale angolaise, tout en contribuant à la formation de cadres. Elle demeure également le premier pays européen à avoir reconnu officiellement l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.

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Aujourd'hui, les relations entre les deux pays reposent sur un cadre juridique structuré autour d'un accord général de coopération couvrant des secteurs variés tels que l'économie, la sécurité, la diplomatie et les affaires sociales. Luanda et Belgrade poursuivent ainsi l'élargissement de leur partenariat stratégique, avec une coopération bilatérale particulièrement dynamique dans les domaines de la sécurité, de l'économie, du commerce et des relations diplomatiques.