Angola: Le président du Recreativo de Caála annonce le recrutement de joueurs étrangers pour la saison 2026-2027

Huambo — Le président du Recreativo de Caála, Horácio Mosquito, a annoncé dimanche l'arrivée prochaine de plusieurs joueurs expérimentés évoluant à l'étranger afin de renforcer l'effectif en vue de la saison 2026-2027 du championnat national de première division, le Girabola.

Le dirigeant s'exprimait devant la presse à l'issue de la victoire de son équipe face au Ferrovia de Huambo (2-0), au stade national Daniel Cassoma Lutucuta, lors d'une rencontre symbolisant le retour du club parmi l'élite du football angolais après son retrait de la compétition au cours de la saison 2022-2023, officiellement pour des raisons financières.

Selon Horácio Mosquito, le retour du Recreativo de Caála au Girabola ne répond pas à une simple logique de participation, mais à une ambition clairement affichée de représenter dignement la province de Huambo, et plus particulièrement la municipalité de Caála, tout en bâtissant un projet sportif fondé sur la discipline et le travail quotidien. Le responsable a assuré que l'équipe conservera l'humilité, la détermination et l'esprit combatif qui lui ont permis de réaliser un parcours remarquable tout au long du championnat national de deuxième division.

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Il a souligné que l'accession à la première division n'était nullement le fruit du hasard, mais le résultat d'une préparation rigoureuse, d'une gestion cohérente et d'une constance exemplaire tout au long de la saison. Le Recreativo de Caála a validé son accession directe au Girabola 2026-2027 en terminant avec 38 points au classement général.

Fondé en 1944, le club possède une histoire prestigieuse dans le football angolais. Son principal fait d'armes demeure sa place de vice-champion national en 2010, à égalité de points avec le vainqueur, Interclube. Le club a également représenté l'Angola dans les compétitions continentales organisées par la Confédération Africaine de Football, notamment la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération.