Angola: « Moda África » met en lumière le talent des jeunes stylistes angolais à Lubango

Lubango — La deuxième édition du défilé « Moda África », organisée samedi dans un hôtel de Lubango, a célébré la richesse des tenues traditionnelles africaines tout en offrant une vitrine d'expression aux jeunes stylistes angolais désireux d'affirmer leur créativité et leur savoir-faire.

Initiée par l'entreprise Mumuila Fashion, la manifestation s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 11e anniversaire de sa création. Elle a réuni stylistes, mannequins, entrepreneurs et passionnés de mode venus de plusieurs régions du pays. Au total, 35 stylistes et 70 mannequins représentant les provinces de Namibe, de Cunene, de Benguela, deHuambo, de Bié, de Luanda et de Huíla ont présenté des collections inspirées des traditions, des coutumes, des symboles et des couleurs emblématiques des peuples africains.

Les intervenants ont unanimement souligné le rôle de la mode africaine dans la préservation de l'identité culturelle, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et l'encouragement de la créativité au sein de l'industrie de la mode. L'événement a également été marqué par un hommage posthume rendu au styliste huilanois Bauza, récemment décédé des suites d'une maladie, salué pour sa contribution au développement de la mode dans la région.

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S'exprimant auprès de l'ANGOP en marge du défilé, le directeur général de Mumuila Fashion, Idezibal Aldino, a mis en avant l'importance de telles initiatives pour la promotion des talents locaux et le renforcement de l'industrie de la mode en Angola. Il a plaidé pour une plus grande reconnaissance du travail accompli par les professionnels nationaux du secteur.

Au-delà des présentations de collections, la rencontre a favorisé les échanges entre créateurs, mannequins et promoteurs culturels, consolidant ainsi le rôle de la mode comme vecteur de promotion de la culture africaine et levier du développement économique et social. Qualifiant l'organisation de succès, notamment en raison de la forte mobilisation du public, Idezibal Aldino a réaffirmé son engagement à poursuivre la mise en oeuvre d'initiatives destinées à valoriser l'identité culturelle africaine et à soutenir la croissance de l'industrie de la mode en Angola.