Angola: L'entraîneur de Caála attribue la montée en première division à l'effort collectif

Huambo — L'entraîneur du Recreativo de Caála, Artur Correia, a attribué dimanche l'accession de son équipe au Girabola 2026-2027 au travail collectif mené de concert par la direction du club, le staff technique et les joueurs.

S'exprimant à l'issue de la victoire face au Ferrovia de Huambo (2-0), lors de la 18e et dernière journée de la série B du tournoi de qualification à la première division, disputée au stade national Daniel Cassoma Lutucuta, le technicien a salué l'engagement de l'ensemble des acteurs du projet sportif. Artur Correia a souligné n'avoir jamais travaillé de manière isolée, précisant qu'un modèle de jeu clair avait été défini dès le début de la compétition et maintenu tout au long de la saison. Selon lui, l'adhésion des joueurs à cette philosophie a constitué l'un des principaux facteurs ayant conduit à l'atteinte des objectifs fixés par le club.

L'entraîneur a également mis en avant la remarquable régularité de son équipe, qui a achevé la campagne sans la moindre défaite au terme des 18 journées disputées. Une performance qu'il considère comme le fruit d'un travail rigoureux et méritant la reconnaissance du monde sportif national. « La province de Huambo mérite de compter un représentant parmi l'élite du football angolais », a-t-il affirmé, en évoquant l'importance de cette promotion pour la région.

Se projetant sur la prochaine saison, Artur Correia a assuré que le Recreativo de Caála abordera le championnat avec davantage d'expérience, tout en restant profondément attaché à sa base sociale et à ses supporters. Il a exprimé sa confiance dans la capacité du club à consolider son retour parmi les meilleures formations du pays.

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