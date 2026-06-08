Sénégal: Lamine Diatta et Tony Sylva, deux Lions au service de la nation depuis près d'un quart de siècle

Dakar — Lamine Diatta et Tony Mario Sylva, deux des acteurs majeurs de l"épopée historique du Sénégal à la Coupe du monde 2002, poursuivent leur engagement auprès des Lions en qualité de membres de l'encadrement technique, participant ainsi à quatre campagnes mondialistes sénégalaises, d'abord comme joueurs il y a 24 ans, puis comme responsables du staff lors des éditions 2018, 2022 et 2026.

Cette trajectoire exceptionnelle fait des deux anciens internationaux des témoins privilégiés de l'évolution de la sélection sénégalaise au cours des vingt-quatre dernières années, marquées notamment par la première finale de Coupe d'Afrique des nations en 2002, le sacre continental de 2022 au Cameroun et le retour régulier du Sénégal sur la scène mondiale.

Héros de l'épopée de 2002

Défenseur central rigoureux et polyvalent, Lamine Diatta fait partie des cadres de l'équipe dirigée par Bruno Metsu. International sénégalais à 72 reprises entre 2000 et 2008, l'ancien joueur de Saint-Etienne participe activement à la campagne historique de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon (31 mai-30 juin).

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Titulaire lors du match d'ouverture contre la France, championne du monde et d'Europe en titre, il contribue à l'exploit retentissant des Lions victorieux 1-0 grâce à un but de Papa Bouba Diop.

Cette victoire demeure l'un des plus grands moments de l'histoire du sport sénégalais.

Diatta joue également un rôle majeur dans le parcours qui mène le Sénégal jusqu'aux quarts de finale du Mondial 2022, une performance jamais égalée par une sélection africaine débutante dans la compétition.

Lors du dernier match de la phase de groupes de ce Mondial face à l'Uruguay, Lamine Diatta réalise un sauvetage héroïque de la tête sur sa ligne de but, dans les dernières secondes alors que le score est de 3-3.

Cette intervention décisive empêche l'Uruguay d'inscrire le but de la victoire et permet au Sénégal de conserver le nul, synonyme de qualification historique pour les huitièmes de finale de sa première Coupe du monde.

La même année (février), il dispute la finale de la Coupe d'Afrique des nations au Mali, première finale continentale de l'histoire du Sénégal.

Dans les buts, Tony Sylva s'impose comme l'un des grands artisans de cette génération. Gardien titulaire des Lions entre 1999 et 2008, il totalise 84 sélections internationales.

Lors de la CAN 2002, il réalise un tournoi exceptionnel qui lui vaut d'être désigné meilleur gardien de la compétition. Quelques mois plus tard, il confirme son statut durant la Coupe du monde, multipliant les arrêts décisifs face aux meilleures attaques internationales.

Son match de référence reste le huitième de finale contre la Suède. Grâce à plusieurs parades déterminantes, il permet au Sénégal de rester dans la rencontre jusqu'au but en or inscrit par Henri Camara, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

De joueurs aux responsabilités dans l'encadrement

Après avoir raccroché les crampons, les deux anciens internationaux ont été rappelés par la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui leur donne l'opportunité de mettre leur expérience au service de la sélection nationale.

En mars 2015, Tony Sylva rejoint le staff des Lions comme entraîneur des gardiens. Son expertise contribue à l'éclosion et à la progression de plusieurs portiers internationaux, dont Édouard Mendy, futur meilleur gardien de la CAN 2021 et de la Coupe du monde des clubs.

La même année, Lamine Diatta est nommé Team Manager de l'équipe nationale A. Il devient l'un des rouages essentiels du fonctionnement quotidien de la sélection.

Aux côtés du sélectionneur Aliou Cissé, lui-même ancien capitaine de la génération 2002, Diatta assure la gestion logistique des rassemblements, le suivi administratif des joueurs et les relations avec les clubs.

Témoins privilégiés du renouveau des Lions

Leur reconversion coïncide avec l'une des périodes les plus fructueuses de l'histoire du football sénégalais.

Membres permanents de l'encadrement national, ils participent à la qualification du Sénégal pour la Coupe du monde 2018 en Russie, seize ans après la première aventure mondialiste du pays.

Quatre ans plus tard, ils figurent encore dans le staff lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, quelques mois après le premier sacre continental des Lions à la CAN 2021 disputée au Cameroun.

En 2026, leur présence se poursuit au sein de l'encadrement de la sélection nationale, témoignant d'un engagement rare au service du football sénégalais.

De Séoul à la Coupe du monde 2026, de Bruno Metsu à la nouvelle génération des Lions symbolisée par Sadio Mané, Lamine Diatta et Tony Sylva incarnent une remarquable continuité dans l'histoire du football sénégalais.

Rares sont les acteurs ayant vécu de si près les quatre participations du Sénégal à la Coupe du monde. Près d'un quart de siècle après leurs premiers exploits sous le maillot national, les deux anciens Lions continuent ainsi d'écrire, dans l'ombre mais avec la même passion, l'histoire de la sélection sénégalaise.