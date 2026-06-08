Afrique: Un bédéiste congolais veut lancer un 'corridor' africain de la bande dessinée en septembre

Dakar — Le bédéiste congolais, Barly Baruti, a annoncé qu'il va lancer un "corridor" de la bande dessiné à partir de Kinshasa en septembre prochain, en vue de fédérer les dessinateurs africains et donner plus de place au neuvième art.

Le projet sera lancé lors du Salon africain de la bande dessinée et de l'autre musik dont la septième édition est prévue à Kinshasa, du 11 au 13 septembre, a-t-il précisé.

"Une idée géniale est sortie dans ce bâtiment, qui est de mettre en place un corridor culturel de la bande dessinée qui va partir de Kinshasa et Dakar, et après nous irons à Tétouan", une ville du nord du Maroc, a lancé le dessinateur.

"Nous allons essayer d'avoir ce corridor", a-t-il ajouté lors de la clôture de la troisième édition du Festival international de la bande dessinée Ataya, ce week-end, à Dakar, sous l'égide de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles.

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Il fait observer que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), "c'est pour toute l'Afrique de l'Est", Dakar (Sénégal) étant appelée à "couvrir l'Afrique de l'Ouest" dans ce projet, et Tétouan (Maroc) "rassembler l'Afrique du Nord".

Barly Baruti plaide pour faire de Kinshasa, la "capitale africaine de la bande dessinée", et dit espérer que cela va créer des parcours sans visa pour les artistes.

"Peut-être si le côté politique, diplomatique fonctionne, on peut arriver à créer des parcours sans visa pour les artistes en suivant ce corridor sans attendre qu'il y ait un salon ou un festival pour se voir. On doit se voir tout le temps", a-t-il dit.

Le délégué général de la Wallonie Bruxelles, Jean-François Pakula, suggère ainsi de continuer ce pont qui existe déjà entre Bruxelles et Dakar, et de faire Kinshasa-Dakar d'autres étapes dans le monde, à travers la bande dessinée.

"C'est un projet qui est en train de prendre corps ici, on a des idées par rapport à cela pour vivifier la coopération avec notre pays, mais aussi pour faire vivre la bande dessinée au Sénégal", explique-t-il, estimant que c'est un enjeu important qui se dessine, et "il faut essayer de se l'approprier".

Selon l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Christophe Muzungu, les autorités congolaises, notamment le ministère des Affaires étrangères de la RDC, sont informées de ce projet qui peut faire de Kinshasa la capitale africaine de la bande dessinée.

"Ouagadougou est la capitale du cinéma africain, Bamako est la capitale de la photographie, Abidjan la capitale des arts vivants, Dakar la capitale des lettres et de la littérature, pourquoi pas Kinshasa capitale africaine de la bande dessinée", a-t-il insisté pour appuyer l'idée de ce corridor.