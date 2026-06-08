Sénégal: Un journalier meurt à la suite d'un accident de travail aux ICS

Tivaouane — Un travailleur journalier des Industries chimiques du Sénégal (ICS) est décédé, ce week-end, des suites d'un accident de travail survenu au sein d'une usine de la société à Darou Khoudoss, une commune du département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS de sources concordantes.

Selon les informations recueillies, la victime avait chuté, lundi dernier, dans un bassin contenant de l'acide à l'intérieur du complexe industriel.

Gravement blessé, il avait été évacué à l'hôpital de Fann, à Dakar, où il a finalement succombé à ses blessures.

Le décès de cet individu a suscité une vive émotion parmi les travailleurs journaliers des ICS ainsi qu'au sein des populations de Mboro, localité dont il était originaire, selon les mêmes sources.