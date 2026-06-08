Sénégal: Un journalier meurt à la suite d'un accident de travail aux ICS

8 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Un travailleur journalier des Industries chimiques du Sénégal (ICS) est décédé, ce week-end, des suites d'un accident de travail survenu au sein d'une usine de la société à Darou Khoudoss, une commune du département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS de sources concordantes.

Selon les informations recueillies, la victime avait chuté, lundi dernier, dans un bassin contenant de l'acide à l'intérieur du complexe industriel.

Gravement blessé, il avait été évacué à l'hôpital de Fann, à Dakar, où il a finalement succombé à ses blessures.

Le décès de cet individu a suscité une vive émotion parmi les travailleurs journaliers des ICS ainsi qu'au sein des populations de Mboro, localité dont il était originaire, selon les mêmes sources.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.