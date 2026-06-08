Sénégal: Kalidou Koulibaly - 'Il ne faut pas résumer cette Coupe du monde au match contre la France'

ecouter l'article :Your browser does not support the audio element.0:002:021.0xDakar — Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a invité à ne pas résumer la Coupe du monde du Sénégal au match d'ouverture contre la France, le 16 juin.

"Il ne faut pas résumer cette Coupe du monde à ce match contre la France", a-t-il dit.

Kalidou Koulibaly intervenait dimanche dans un numéro spécial "After Foot", une émission phare de la radio française RMC, délocalisée à Dakar, en perspective de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

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En 2002, les Lions avaient battu (1-0) la France, championne du monde en titre, en match d'ouverture de la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud.

"On sait que ce sera un match très important contre l'équipe de France, en ouverture. On veut toujours bien commencer les compétitions, ça passe par des victoires. Ce sera un match contre l'une des meilleures équipes au monde, la rencontre sera regardée. On va tout faire pour le gagner mais on va oublier ce qu'il s'est passé en 2002. On est en 2026", a fait savoir Kalidou Koulibaly.

Selon lui, les attentes des champions d'Afrique sont" très élevées" à la Coupe du monde.

"On espère passer les quarts au minimum, c'est un premier objectif. Ensuite, on a tous un rêve derrière notre tête", a ajouté le capitaine des Lions.

Le défenseur central, qui revient de blessure, se dit convaincu que lui et ses partenaires sont "capables de faire de grandes choses" au Mondial.

"Ça passe aussi par le fait de croire qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Personne n'y croira pour nous, si on ne le fait pas nous-même. On sait qu'on est capable de faire une grande Coupe du monde", a ajouté le capitaine des Lions.