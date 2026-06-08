Congo-Kinshasa: Le Groupes lotus lance un projet d'assistance des victimes des conflits communautaires dans la Tshopo

L'assistance aux victimes des conflits communautaires est au coeur d'un nouveau projet lancé par le Groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani (Tshopo). Les principaux axes de ce projet, qui s'étend sur une durée de sept mois, ont été présentés ce jeudi 4 juin lors d'une conférence de presse. Ils portent notamment sur l'assistance humanitaire en faveur des victimes.

Au total, cinq grandes activités seront déployées sur le terrain pour répondre à l'urgence humanitaire et juridique, déclare Guylaine Lomalisa, directrice exécutive du Groupe Lotus :

"La campagne de sensibilisation sur les droits et devoirs, soutenir la prise en charge des survivants et des victimes de violences sexuelles basées sur le genre, à travers aussi les ateliers de renforcement de capacités des organisations de femmes, des organisations des victimes et de la société civile".

Ce projet intervient dans un contexte particulièrement critique. Depuis plusieurs années, la province de la Tshopo est le théâtre de violents conflits communautaires, intercommunautaires et fonciers. Une instabilité chronique qui a de lourdes conséquences sur le quotidien des civils.

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La directrice exécutive du Groupe Lotus déplore une recrudescence des violations des droits de l'homme, des violences sexuelles, ainsi que de graves restrictions des droits et libertés des citoyens. Elle espère que ce nouveau programme va amorcer un début de réparation et de justice pour ces nombreuses victimes oubliées.