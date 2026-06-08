Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce les capacités logistiques du mécanisme de vérification du cessez-le-feu

À Goma, au Nord-Kivu, le Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus (EJVM+) a été doté de nouvelles installations et d'équipements modernes fournis par la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). La remise officielle de ces infrastructures est intervenue jeudi 4 juin, lors d'une cérémonie présidée par le chef de bureau terrain de la MONUSCO à Goma, agissant au nom du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission.

Selon le chef de bureau terrain de la MONUSCO à Goma, Gani Are, cette initiative s'inscrit dans la mise en oeuvre de la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution confère à la mission le mandat de soutenir l'application de l'accord de cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Doha.

Pour M. Gani Are, ces nouvelles installations visent à renforcer l'efficacité du mécanisme sur le terrain, dans un contexte où la consolidation de la paix reste un enjeu majeur dans l'est de la RDC.

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Les équipements remis comprennent notamment de nouveaux bureaux ainsi qu'une salle de réunion entièrement équipée. Ces installations permettront de renforcer les capacités opérationnelles, logistiques et matérielles du Mécanisme conjoint de vérification élargi Plus, ainsi que du Mécanisme de suivi du cessez-le-feu.

L'objectif est de soutenir les efforts de surveillance, de coordination et d'intervention rapide des équipes chargées de veiller au respect des engagements pris par les parties au conflit.

Un rôle clé dans le suivi du cessez-le-feu

Dans le cadre de son mandat, la MONUSCO continue d'apporter un appui technique aux mécanismes régionaux de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), dont fait partie le Mécanisme conjoint de vérification élargi (MCVE+).

Ce dispositif est chargé d'enquêter sur les violations du cessez-le-feu, avec l'accord des parties concernées, afin de prévenir une escalade des tensions.

Par ailleurs, la mission onusienne joue également un rôle dans la facilitation du dialogue à travers ses « bons offices », en encourageant les négociations et en proposant des mesures de désescalade.

À travers ce renforcement des capacités du mécanisme de vérification, la MONUSCO entend contribuer davantage à la restauration de la paix et de la stabilité dans une région marquée par des conflits persistants.

Cet appui intervient alors que les efforts diplomatiques et sécuritaires se poursuivent pour consolider le cessez-le-feu et améliorer la situation sécuritaire dans l'est du pays.