Afrique Centrale: Pourquoi les interdictions totales de viande de brousse menacent la sécurité alimentaire

analyse

Des millions de personnes en Afrique centrale dépendent de la viande de brousse pour leur alimentation, en particulier dans les zones rurales situées autour de la forêt tropicale du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde.

Dans cette région, la viande d'animaux d'élevage est rare en raison de la faiblesse des infrastructures de transport nationales, des maladies du bétail et du manque de fourrage. Par conséquent, la viande de gibier et les poissons d'eau douce constituent les principales sources alimentaires d'origine animale et fournissent les protéines et les micronutriments nécessaires à une alimentation saine.

Dans le même temps, la demande croissante de viande de gibier provenant d'une population urbaine en expansion offre une opportunité économique aux chasseurs ruraux. Au cours des 20 dernières années, la proportion de viande sauvage vendue en moyenne par les chasseurs de subsistance en Afrique subsaharienne est passée de 34 % à 72 % de leurs prises. En substance, les chasseurs vendaient auparavant environ un tiers de leurs prises, mais aujourd'hui, ils en vendent près des trois quarts.

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En tant que biologiste de la conservation, je m'intéresse à la compréhension des facteurs influençant la viabilité des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la recherche d'un équilibre entre la conservation de la faune sauvage et les moyens de subsistance des populations. Dans un article récent, j'ai examiné l'ampleur de la consommation de viande sauvage en Afrique centrale avec 45 collègues issus de 33 institutions de 12 pays.

À partir de données provenant de plus de 12 000 ménages répartis sur 252 sites, nous avons constaté que, pour les populations rurales, la viande de gibier représente 20 % de l'apport quotidien recommandé en protéines. Ce chiffre est de 13 % et 6 % pour les personnes vivant dans les villes, bien que notre modélisation suggère que cette proportion est en augmentation.

L'une des principales sources de préoccupation concernant ces habitudes de consommation est la menace d'épidémies d'origine animale, comme l'a montré la récente épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Le virus Bundibugyo, responsable de la maladie, peut être contracté par la manipulation et la consommation d'animaux sauvages infectés.

Ces épidémies suscitent invariablement des appels à l'arrêt du commerce et de la consommation d'animaux sauvages. Mais notre étude suggère que le fait de tenir compte de ces appels pourrait entraîner une catastrophe humanitaire dans la plupart des zones rurales d'Afrique centrale. Comme le montre notre étude, la viande de brousse reste un élément important de l'alimentation des populations de cette région.

Au lieu d'interdire la consommation d'animaux sauvages, nous proposons d'autoriser l'utilisation légale et durable des animaux sauvages non protégés dans les zones rurales. Des lois nationales claires, élaborées en collaboration avec les personnes qui chassent et consomment de la viande de gibier, pourraient permettre une gestion durable des espèces restantes.

Cela améliorerait la durabilité du secteur de la viande sauvage en milieu rural tout en fournissant un cadre réglementaire pour l'alerte précoce des maladies transmises par la faune sauvage.

À la recherche de la viande sauvage

Nos recherches se sont appuyées sur des données collectées au cours des 15 dernières années et stockées dans Wildmeat, une base de données en libre accès destinée aux chercheurs et aux professionnels du secteur de la viande sauvage. Elle a été lancée pour rassembler et harmoniser les données issues de toutes les études spécifiques à un site disponibles.

Mes collègues ont utilisé ces données pour publier la première évaluation régionale des tendances de la chasse en Afrique subsaharienne. En s'appuyant sur 83 études menées dans les forêts tropicales africaines, ils ont confirmé que la chasse avait augmenté dans la région depuis 1991. Ils ont constaté que cette augmentation pouvait être liée à une utilisation accrue des armes à feu et à la proportion de viande chassée vendue, plutôt que consommée localement.

Ce qui manquait, c'était une vue d'ensemble des lieux où la viande vendue était consommée.

Avec l'appui du Centre de recherche forestière internationale et Centre international de recherche en agroforesterie (CIFOR-ICRAF) et du Programme de gestion durable de la faune sauvage (SWM Programme) Programme, nous avons donc entrepris de compiler la plus grande base de données jamais constituée sur la consommation de viande sauvage en Afrique centrale. Nous avons fait appel à WILDMEAT et à son vaste réseau de collaborateurs pour recueillir des données issues de 30 études couvrant 252 sites dans six pays d'Afrique centrale. Au total, la base de données représentait 12 453 ménages individuels et 163 896 « événements de rappel », définis comme les occasions où les ménages ont déclaré les aliments qu'ils avaient consommés au cours d'une période donnée comprise entre un et 365 jours.

Ce que nous avons découvert

Notre analyse a montré que les taux de consommation les plus élevés se trouvaient dans les communautés rurales vivant dans des villages. Venaient ensuite les villes situées dans des zones semi-rurales, non loin de zones forestières.

En revanche, nous avons constaté des taux de consommation plus faibles dans les villes, et les plus bas dans les grands centres urbains, en particulier les capitales des pays.

Nous avons également établi des prévisions de consommation de viande de brousse dans toute la région, basées sur des informations détaillées concernant l'intégrité de la forêt, l'éloignement, la densité de population et le développement humain. Cela nous a permis d'identifier les zones de forte consommation de viande de brousse dans toute la région. En calculant ce que ces taux estimés signifiaient en termes nutritionnels, nous avons constaté qu'en moyenne, la viande de brousse (la quantité qu'une personne consomme habituellement ici) représente environ 18 % de l'apport quotidien en protéines recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce pourcentage passait à environ 20 % dans les zones rurales et avoisinait les 100 % dans les régions isolées de la République du Congo et de la République centrafricaine.

Ces résultats ont mis en évidence l'importance nutritionnelle majeure de la viande de brousse pour des millions d'Africains, dont beaucoup vivent dans certaines des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire du continent.

Une demande croissante

Notre analyse met également en évidence un autre enjeu majeur : la demande croissante en viande de brousse provenant des zones urbaines provinciales en expansion. Dans la plupart des pays d'Afrique centrale, ces villes de province sont difficiles d'accès, ce qui rend difficile l'approvisionnement en protéines alternatives telles que le poulet et le poisson.

Cependant, comme les zones sauvages sont proches, la viande de gibier y est généralement disponible à bas prix. De plus, l'application de la loi y est parfois moins stricte que dans les grandes villes. Notre étude a identifié ces villes de province comme des foyers potentiels de consommation de viande de gibier.

Nous avons également constaté que les habitants des grandes villes d'Afrique centrale consomment toujours de la viande de gibier. Cela s'explique par deux raisons principales.

Premièrement, elle est perçue comme plus saine que les viandes domestiques congelées importées, souvent associées à un usage intensif d'antibotiques et à une chaîne de froid peu fiable durant le transport.

Deuxièmement, la consommation de viande de brousse est considérée comme un moyen de préserver les traditions culturelles et fait parfois office de symbole de statut social. À l'heure où l'urbanisation s'accélère, nous prévoyons que la demande en viande de gibier provenant des zones urbaines continuera d'augmenter, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour la faune sauvage des zones environnantes.

Solutions

Nos conclusions indiquent que le rôle de la viande de brousse dans les systèmes alimentaires urbains actuels devrait être réduit. Mais ce n'est pas une tâche facile dans le contexte socio-économique actuel. Nous formulons les recommandations suivantes.

Accroître la production, l'importation et la distribution régionales d'alternatives saines, sûres et culturellement appropriées (comme la volaille et le poisson).

Dans les zones périurbaines, encourager des alternatives durables à la viande de brousse afin d'éviter la dégradation de l'environnement.

Dans les villes, développer des campagnes sur mesure pour réduire la demande, par exemple via les réseaux sociaux et d'autres médias grand public, comme Yoka Pimbo, une campagne de changement de comportement lancée à Kinshasa, en RDC, en 2022.

Cibler les zones pour lesquelles on manque actuellement de données sur la consommation. Se concentrer sur ces zones permettrait de valider notre modèle, d'améliorer notre compréhension de la consommation de viande de brousse et d'évaluer où les interventions sont les plus nécessaires.

Enfin, notre étude appelle les gouvernements d'Afrique centrale, les institutions internationales et nationales ainsi que les organisations non gouvernementales à oeuvrer en faveur d'une gestion durable de la chasse et du commerce de la faune sauvage, pour la conservation du patrimoine naturel et les moyens de subsistance des communautés rurales.

Mattia Bessone, Post Doc, Department for the Ecology of Animal Societies, Max Planck Institute of Animal Behavior