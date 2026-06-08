Gabon: La visite très attendue du président de la Transition malgache Michaël Randrianirina

C'est l'une de ses premières visites sur le continent, le président de la Transition de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina est arrivé le 5 juin au Gabon et poursuit sa visite ce 6 juin. Dès son arrivée, il s'est entretenu avec son homologue, Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien militaire arrivé au pouvoir il y a trois ans par un coup d'État sans effusion de sang. Qu'est-ce que le colonel Michaël Randrianirina est-il allé chercher au Gabon ?

Dès son arrivée, ce 5 juin à Lireville, la capitale du Gabon, sur le perron du palais de la Rénovation, le président de la Transition malgache a eu droit à des honneurs et un défilé militaire. Une torche indigène fait à base de résine du célèbre bois d'Okoumé lui a été remis par des pygmées pour éclairer son chemin et ses actions.

Les deux chefs d'État ont ensuite eu un tête à tête durant près d'une heure. Au terme de ce huis-clos, le colonel ⁠Michaël Randrianirina a clairement affirmé être venu s'inspirer de la manière dont la transition gabonaise a été menée après le coup d'État qui a déposé le régime d'Ali Bongo. « Nous accueillons avec beaucoup d'intérêt la perspective d'échanges entre nos équipes respectives sur les aspects techniques, afin de capitaliser les bonnes pratiques tirées des expériences gabonaises ».

En réponse, Brice Clotaire Oligui Nguema, a promis tout le soutien du Gabon au peuple malgache. « J'ai témoigné de notre soutien à l'égard de Madagascar, et je me ferai l'honneur de plaider en sa faveur auprès de la communauté internationale, compte tenu des nombreux défis dont la résolution est entravée par l'isolement diplomatique ».

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Le président malgache et sa délégation ont passé la nuit à Libreville. Ils devaient visiter ce samedi 6 juin plusieurs projets de développement réalisés par le pouvoir actuel.