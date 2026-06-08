Sénégal: Ousmane Sonko - « Il n'y a aucune crise institutionnelle au pays »

Élu à l'unanimité, le samedi 6 juin, président de Pastef-Les Patriotes pour un mandat de six ans, à l'occasion du premier congrès du parti, Ousmane Sonko a pris part, hier dimanche, au meeting d'investiture tenu à la Dakar Arena de Diamniadio.

Malgré la forte chaleur, avec 33 °C au thermomètre, les inconditionnels du président du parti, Ousmane Sonko, venus de différentes localités du pays et arborant écharpes et bracelets aux couleurs du parti, ont pris d'assaut la Dakar Arena pour un grand rassemblement populaire organisé à l'occasion du congrès. Comme lors du fundraising (collecte de fonds) organisé en octobre 2024, le pari de la mobilisation a été tenu. Ousmane Sonko dit mesurer pleinement la confiance renouvelée qui lui a été accordée pour conduire aux destinées du parti.

Il assure qu'il ne trahira jamais les idéaux et les principes fondateurs de cette formation politique. Dans son discours, il dresse un état des lieux de l'« après-8-Novembre », notamment des divergences apparues au sein de la majorité présidentielle. « Je ne suis point surpris par la tournure prise par les événements », a-t-il déclaré. Selon lui, sur le plan politique, Pastef est resté fidèle à lui-même. « Sur le plan idéologique et doctrinal, les Sénégalais savent qui veut réellement la rupture, qui veut maintenir le statu quo ou faire revenir l'ancien système », avance-t-il.

Sur le plan institutionnel, Ousmane Sonko estime que Pastef a pris les devants en obtenant la majorité à l'Assemblée nationale. « Si l'hémicycle nous avait échappé, nous serions aujourd'hui les grands perdants, nous, de Pastef », indique-t-il, tout en soulignant la portée stratégique de cette majorité parlementaire. Face à la situation au sommet de l'État, Ousmane Sonko écarte l'existence d'une quelconque crise institutionnelle.

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« Il n'y a aucune crise institutionnelle au Sénégal. Ce sont les marchands de crise qui veulent le faire croire », affirme-t-il avec force. Selon lui, cette nouvelle configuration de « cohabitation » s'est déjà produite dans d'autres pays sans entraîner de violences. « Ni l'État du Sénégal, ni ses institutions, ni sa sécurité, ni sa stabilité ne sont menacés », renchérit-il.

Le leader de Pastef met en garde les « complotistes » qui chercheraient à instaurer le désordre : « Le Sénégal a assez souffert des complots et des combines ». Concernant les élections locales de 2027, Ousmane Sonko affirme que Pastef s'oppose à tout report. « Au Sénégal, on ne peut reporter des élections sans passer par l'Assemblée nationale pour adopter une loi d'habilitation », rappelle-t-il, avant d'inviter le président de la République à signer le décret fixant la date de ces échéances.

S'adressant à ses militants et sympathisants, Ousmane Sonko les appelle à changer d'approche, à faire preuve de davantage de retenue, à rester concentrés sur l'essentiel et à éviter de tomber dans le piège de la provocation. « Chaque révolution emprunte un chemin parfois truffé d'obstacles, mais le plus important, c'est qu'à la fin l'objectif soit atteint », déclare-t-il.