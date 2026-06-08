Sénégal: Mbour - Un réseau de faux monnayeurs démantelé, plus de 752 millions de FCFA saisis

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action de lutte contre le grand banditisme et la criminalité organisée, les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar ont interpellé, le vendredi 5 juin 2026, cinq individus pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, faux monnayage et détention de matériels destinés à la contrefaçon.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale, cette opération est le résultat de l'exploitation d'un renseignement faisant état de l'existence d'un réseau criminel détenant une importante quantité de billets noirs. Pour démanteler ce groupe, les enquêteurs ont mis en place une stratégie d'infiltration. Après trois jours de contacts, d'échanges et de surveillance, les gendarmes sont parvenus à gagner la confiance des suspects avant de déclencher une intervention ciblée dans une maison située à Mbour.

La première perquisition a permis la découverte de plusieurs sachets contenant des billets noirs. La poursuite des investigations a ensuite conduit les enquêteurs vers une concession située à Nguérigne, où était dissimulé le reste du stock. La fouille de cette seconde cache a abouti à la saisie d'une importante quantité de billets noirs, mais également de divers produits chimiques et matériels servant aux opérations de faux monnayage. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur deux véhicules utilisés par les membres présumés du réseau : un Chevrolet 4x4 et un Toyota Prado.

Au terme des différentes perquisitions, les enquêteurs ont saisi 2 115 coupures de 500 euros, représentant une valeur faciale de 1 057 500 euros. Ils ont également découvert 919 coupures de 100 dollars américains, soit 91 900 dollars, ainsi que 685 coupures de 10 000 francs CFA, correspondant à un montant de 6,85 millions de francs CFA. Selon les estimations des enquêteurs, la contrevaleur globale des sommes saisies s'élève à 752 907 527 francs CFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres