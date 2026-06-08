Sénégal: Centre de basket de Hann Bel-Air - Une fabrique de futurs champions

À Hann Bel-Air, le basket veut offrir de nouvelles perspectives aux jeunes. Créé en 2019, le centre de formation de cette commune accompagne de jeunes talents dans leur développement, sur le parquet comme en dehors.

Depuis 2019, le Centre de basket de Hann Bel-Air, sis au quartier Montagne 5, forme des jeunes à la pratique de cette discipline. Il accueille, chaque année, des filles et garçons, qui apprennent, jour après jour, à combiner le sport et les études. Son responsable, Serigne Sohibou Thiam, précise que la formation est au coeur de leurs préoccupations. « Notre centre est bien plus qu'un lieu d'apprentissage sportif. Nous accompagnons les jeunes dans leur développement pour les aider à construire les bases d'un avenir ambitieux et durable », explique-t-il.

Aujourd'hui, fait-il savoir, le Centre de basket de Hann Bel-Air compte plus de 165 pensionnaires, avec un planning d'entraînement adapté au calendrier des uns et des autres. En effet, indique-t-il, la réussite académique des pensionnaires est tout aussi importante que la performance sportive. C'est pour cette raison, souligne-t-il, que le planning des entraînements prend en compte leur scolarité.

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« Pendant l'année scolaire, nous laissons les élèves se concentrer sur leurs études. Nous les suivons, les accompagnons pour leur permettre de continuer leurs études dans les meilleures conditions. Ceux qui n'ont pas la moyenne ne sont pas autorisés à s'entraîner, parce que nous nous soucions aussi de leur avenir », renseigne-t-il.

Il ajoute que l'équipe dirigeante se rend régulièrement dans les écoles pour suivre l'évolution des élèves ou échange avec les parents pour s'enquérir de la progression des pensionnaires. Au-delà d'un centre de formation, c'est un véritable parcours vers la réussite scolaire et sportive que propose le Centre de basket de Hann Bel-Air, qui ne bénéficie d'aucune subvention de la part de la municipalité dont il dépend.

Il fonctionne, selon ses responsables, avec ses propres moyens, appuyés seulement par la contribution des parents d'élèves et de quelques bonnes volontés. « Nous sollicitons les autorités de la commune de Hann Bel-Air, à commencer par le maire, mais aussi des entreprises qui se trouvent dans la zone. Nous avons besoin de matériel, d'équipements, de fournitures scolaires pour encourager nos pensionnaires à s'épanouir pleinement, que ce soit dans le domaine du sport ou dans les études », plaide Serigne Sohibou Thiam. Le coach Ousmane Ndiaye abonde dans le même sens. Tant sur le plan scolaire que sportif, indique-t-il, le Centre de basket de Hann Bel-Air prépare les jeunes à une culture de la rigueur et de l'exigence qui leur servira tout au long de leur carrière et de leur vie.

Des moyens limités « Notre ambition est d'aligner l'ensemble des facteurs de performance afin de permettre à chaque jeune d'exprimer pleinement son potentiel et cela demande des moyens. C'est pourquoi nous invitons le maire Babacar Mbengue à soutenir le centre pour réussir sa mission », sollicite-t-il. Car, fait-il savoir, le club, à travers ses différentes équipes, participe à des tournois hors de Dakar, et avec ses performances, contribue au rayonnement de la commune.

En quelques années, informe le coach Ousmane Ndiaye, le centre a formé des joueurs qui évoluent aujourd'hui en Espagne, au Japon, au Qatar et en France. « Nos jeunes pensionnaires aiment ce qu'ils font. Ils rêvent de signer pro et de jouer au plus haut niveau. Ils ont donc besoin de soutien, d'être motivés, accompagnés pour aller le plus loin possible », ajoute-t-il.

Depuis six ans, le Centre de basket de Hann Bel-Air s'active dans la formation de jeunes à partir de 6 ans et dans toutes les catégories, des minimes aux seniors. Malgré ses moyens limités, il veut se positionner comme l'un des leaders dans la formation. Affiliée à la Fédération sénégalaise de basketball depuis deux ans, son équipe masculine évolue en deuxième division. Cette saison, elle a remporté ses deux premiers matchs contre Dream Star Elite et Ucad.

Quant à la petite catégorie, en U15, elle a disputé le championnat régional et a représenté Dakar au tournoi national inter-ligues qu'elle a remporté chez les garçons. « Notre objectif est de continuer à former les jeunes, à les préparer à devenir des professionnels et de jouer, dans le long terme, dans l'élite », fait savoir Serigne Sohibou Thiam. Il organisera, en septembre prochain, un festival de basketball. L'objectif, selon lui, est de vulgariser le travail déjà effectué, de promouvoir et d'encourager les jeunes à s'investir davantage dans le basket.