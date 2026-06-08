Sénégal: SONACOS de Diourbel remporte la Coupe de la Ligue en battant Diambars aux tirs au but

7 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L' équipe de la SONACOS de Diourbel a remporté sa première Coupe de la Ligue en battant en finale (1-1, tab 4-3) aux tirs au but Diambars de Saly ce dimanche au Stade Lat Dior de Thiès.

A l'issue du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes étaient à égalité (1-1). Momar T Mbaye avait ouvert le score pour la SONACOS (21e) et Amsatou Diouf a égalisé pour Diambars (81e). Avec ce succès, les huiliers remportent leur premier trophée en Coupe de la Ligue. Les Diourbelois sauvent ainsi leur saison, après leur relégation jeudi en Ligue 2. De son côté, les académiciens de Saly enregistrent leur deuxième défaite en finale aux tirs au but cette saison, puisqu'ils avaient perdu en finale de la Coupe du Sénégal devant l'USC de Saint-Louis.

Mais Diambars va se consoler en accrochant la deuxième place de la Ligue 2 sénégalaise et signant ainsi son retour dans l'élite du football professionnel sénégalais. Les académiciens ont remporté la Coupe de la Ligue à deux reprises (2016 et 2019). Les huiliers, vainqueurs de la Coupe de la Ligue vont empocher une enveloppe de 15 millions de francs CFA.

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Diambars va recevoir 5 millions FCFA, tandis que l' AS. Douanes classée troisième se retrouvera avec 2 millions FCFA et Teungueth FC quatrième un million FCFA. La Coupe de la Ligue est une compétition organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple". La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs séniors

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