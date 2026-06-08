Sénégal: Production minière - Performances contrastées au mois de février 2026

L'activité minière a enregistré des performances contrastées au mois de février 2026. La production en valeur du zircon et de l'attapulgite a connu une forte progression par rapport au mois précédent, tandis que celles de l'or et du sel iodé se sont repliées. C'est ce qui ressort des dernières statistiques rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La production en valeur du zircon a enregistré la meilleure performance du secteur au cours du mois sous revue. Elle est passée de 1,89 milliard de FCFA en janvier à 3,53 milliards de FCFA en février 2026, soit une hausse de 87,1%.

Cette dynamique se reflète également en glissement annuel. Comparée à février 2025, où elle s'établissait à 2,26 milliards de FCFA, la production en valeur du zircon progresse de 56,2%. Sur les deux premiers mois de l'année, elle atteint 5,42 milliards de FCFA contre 4,75 milliards un an auparavant, soit une augmentation de 14,2%.

La production en valeur de l'attapulgite a également évolué favorablement en février. Après avoir atteint 150,3 millions de FCFA en janvier, elle s'est établie à 196,1 millions de FCFA en février, enregistrant une hausse mensuelle de 30,5%.

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Cependant, cette progression ne permet pas d'effacer le recul observé sur un an. Comparée aux 331,9 millions de FCFA enregistrés en février 2025, la production accuse une baisse de 40,9%. En cumul sur les deux premiers mois de l'année, elle ressort à 346,5 millions de FCFA, contre 542,3 millions à la même période de 2025, soit un repli de 36,1%.

Recul marqué de la production d'or

Premier produit minier en valeur, l'or a connu une baisse significative au cours du mois de février. Sa production est passée de 74,53 milliards de FCFA en janvier à 56,85 milliards de FCFA en février, représentant une diminution de 23,7%.

En comparaison annuelle, la production aurifère recule de 6,1% par rapport aux 60,53 milliards de FCFA enregistrés en février 2025. Toutefois, grâce aux performances du début d'année, le cumul des deux premiers mois de 2026 atteint 131,39 milliards de FCFA contre 114,66 milliards un an plus tôt, soit une progression de 14,6%.

La production en valeur du sel iodé s'est établie à 694,8 millions de FCFA en février 2026, contre 715,8 millions le mois précédent, soit une baisse de 2,9%.

Sur un an, le recul atteint 11,6%, la production étant passée de 785,7 millions de FCFA en février 2025 à 694,8 millions de FCFA cette année. En cumul sur les deux premiers mois de l'année, la production de sel iodé s'élève à 1,41 milliard de FCFA, en baisse de 3,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

L'analyse des performances du secteur minier en février 2026 met en évidence des évolutions divergentes selon les produits. Si le zircon se distingue par une croissance exceptionnelle, soutenue à la fois en variation mensuelle et annuelle, l'or, l'attapulgite et le sel iodé affichent des résultats plus mitigés.

En rythme annuel, le zircon demeure d'ailleurs le seul produit à enregistrer une hausse de sa production en valeur (+56,2%), tandis que l'attapulgite (-40,9%), le sel iodé (-11,6%) et l'or (-6,1%) enregistrent des replis. Ces résultats traduisent les disparités qui continuent de caractériser le secteur minier, malgré le maintien d'une activité soutenue sur certains segments stratégiques.