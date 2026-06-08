Cote d'Ivoire: Cultures d'exportation - Un excédent net de 916 526 tonnes enregistré en 2025 par la Côte d'Ivoire

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, a présidé le 5 juin à Yamoussoukro, l'atelier bilan du secteur agricole 2025, en présence du ministre délégué Bernard Kini Komoé.

Selon un communiqué de presse, saluant le rôle central des producteurs et le bilan satisfaisant de l'année écoulée, le ministre Bruno Nabagné Koné a mis en avant les acquis du Pnia II en matière de modernisation, de résilience et d'amélioration des conditions de vie rurales.

«En termes de résultats, il faut noter que le niveau de production totale des cultures d'exportation au cours de l'année 2025 s'établit à 11 251 611 tonnes soit un excédent net de 916 526 tonnes par rapport à 2024. Cette tendance à la hausse des productions est également observée au niveau des cultures vivrières avec une production totale de 25 800 294 tonnes en 2025 contre 23 654 674 tonnes en 2024 soit un taux d'accroissement de 9% », a révélé le ministre de l'Agriculture.

Il a appelé l'ensemble des acteurs à engager résolument la transition vers une agriculture à plus forte valeur ajoutée, portée par l'innovation, la compétitivité et la digitalisation, dans la perspective du Pnia III inscrit dans le Plan national de développement 2026-2030.

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Le directeur général de la planification, des statistiques et des projets, Kokora Dibi, a pour sa part salué le bilan satisfaisant du secteur. « Le secteur agricole représente 17 % du Pib, 40 % des exportations et 40 % de l'emploi national, pour une production globale estimée à plus de 37 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire confirme par ailleurs son leadership mondial sur le cacao, l'anacarde et l'hévéa, avec des taux de transformation locale en progression de 41 % pour le cacao et 43 % pour le cajou. », a-t-il dit. Des chiffres qui confirment la vitalité du secteur agricole ivoirien.