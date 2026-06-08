Sénégal: Aviation civile - Les travailleurs de l'Asecna Sénégal annoncent la suspension du mot d'ordre de grève

Les travailleurs sénégalais de l'Asecna réunis en assemblée générale extraordinaire le 5 juin 2026, ont décidé, à la majorité, de suspendre le mot d'ordre de grève de vingt-quatre heures (24h) initialement prévu le lundi 08 juin 2026.

Dans un communiqué de presse, l'intersyndicale prend acte des engagements souscrits par les parties concernées et invite vivement la tutelle à maintenir la dynamique engagée en vue d'un règlement durable, structurel et définitif des préoccupations légitimes des travailleurs du transport aérien. Elle réaffirme avec force que cette suspension est strictement conditionnée par la mise en oeuvre immédiate, sans délai ni réserve, des mesures arrêtées d'un commun accord.

Dans ce cadre, l'Intersyndicale exige la mise sur pied, dans les plus brefs délais, d'un Comité ad hoc de suivi, composé de représentants de l'ensemble des organisations syndicales, de la Direction générale de l'Asecna et de la tutelle sénégalaise. Ce comité renseigne le document, sera chargé d'assurer le suivi rigoureux de l'exécution des engagements pris, de superviser le bon déroulement des négociations en cours et à venir.

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Enfin, l'Intersyndicale se félicite de l'élan unitaire et de la solidarité exemplaire manifestés par l'ensemble des organisations syndicales du transport aérien, ainsi que de la détermination sans faille des travailleurs tout au long de ce processus.

Elle les appelle, plus que jamais, à demeurer pleinement mobilisés, solidaires et vigilants jusqu'à la concrétisation effective de l'ensemble des engagements obtenus.