Afrique: Banque de développement Shelter Afrique - La 45e Assemblée générale annuelle prévue du 9 au 11 juin prochain à Rabat

Le Maroc accueillera la 45e Assemblée générale annuelle (Aga) de la Banque de développement Shelter Afrique. Prévues du 9 au 11 juin 2026 à Rabat, renseigne un communiqué de presse, ces réunions annuelles comprendront un symposium annuel, une table ronde ministérielle, les réunions statutaires de la Banque, des visites sur le terrain et une série d'échanges commerciaux et d'investissement axés sur le financement du logement, les infrastructures résilientes au changement climatique et la transformation urbaine.

Organisée sous le thème « L'avenir des villes : financer un développement urbain inclusif, vert et résilient », cette réunion de haut niveau devrait rassembler des ministres du Logement et des Finances, des décideurs politiques, des investisseurs, des institutions de financement du développement, des urbanistes et des acteurs du secteur privé de toute l'Afrique afin de débattre des stratégies visant à accélérer le développement urbain durable et la mise à disposition de logements abordables sur l'ensemble du continent.

S'exprimant en amont de l'événement, Thierno Habib Hann, directeur général de la Banque de développement Shelter Afrique, a déclaré que l'Agm intervenait à un moment critique pour les villes africaines, alors que les gouvernements et les partenaires de développement recherchent des solutions de financement innovantes pour faire face à l'urbanisation rapide, aux déficits de logements et aux défis climatiques.

« L'assemblée générale annuelle de cette année offre aux dirigeants africains et aux parties prenantes une plateforme stratégique pour repenser l'avenir des villes et renforcer les partenariats qui favoriseront un développement urbain inclusif et résilient à travers le continent », a-t-il déclaré.

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Mme Fatima-Zahra Mansouri, ministre marocaine de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Logement et de la Politique de la ville, s'est félicitée de l'organisation prochaine de cet événement, soulignant qu'il reflète l'engagement du pays à promouvoir le développement urbain durable et à renforcer la coopération continentale en matière de logement et d'urbanisme.

« En tant que pays, nous souhaitons utiliser cette plateforme pour partager notre expérience en matière de transformation urbaine tout en approfondissant les partenariats qui soutiennent un logement abordable et résilient au changement climatique à travers l'Afrique », a-t-elle déclaré.

L'Agm devrait attirer des délégués des 44 États membres de la Banque, ainsi que des représentants d'institutions multilatérales, de partenaires de développement, du secteur privé et d'organisations non gouvernementales.

L'accueil de cette réunion par le Maroc souligne le rôle croissant du pays dans la promotion d'initiatives de logement durable et de développement urbain en Afrique, tout en renforçant l'engagement de la Banque de développement Shelter Afrique à favoriser la collaboration régionale et l'investissement dans des projets urbains transformateurs.