Sénégal: Mondial 2026 - Souleymane Diawara exhorte les Lions à faire mieux qu'en 2022 en visant la première étoile

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal doit avoir comme objectif de "faire mieux" qu'au mondial 2022 au Qatar en atteignant au moins les quarts de finales en visant la première étoile lors de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet, a déclaré dimanche à Dakar l'ancien international sénégalais Souleymane Diawara.

"A la Coupe du monde, on doit faire mieux que la précédente édition. On doit essayer d'aller en quart de finale, ensuite les demi-finales et ajouter une étoile" a dit l'ancien défenseur des Lions. Souleymane Diawara, teigneux défenseur, 48 sélections, s'exprimait au cours d'un numéro spécial "After Foot", une émission phare de la radio RMC (France) délocalisée à Dakar. Pour Souleymane Diawara, les protégés de Pape Thiaw doivent avoir la "tête sur les épaules" en prenant les matchs "étape par étape".

Evoquant la première participation de Pape Thiaw comme entraîneur, l'ancien emblématique défenseur de l'Olympique de Marseille en France s'est dit "rassuré" quant aux compétences de son ancien partenaire en sélection. Battus dimanche dernier en match amical par les États-Unis, les Lions poursuivent leur préparation à Charlotte. Les Sénégalais vont rallier San Antonio, une ville du Texas, où ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, mardi à 23h GMT.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin. Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak. Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey. Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto. La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

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