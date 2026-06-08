Sénégal: Kalidou Koulibaly sur sa blessure - 'Je me sens très bien'

Dakar — Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, en regroupement avec l'équipe nationale en terre américaine, a affirmé dimanche qu'il se "sent très bien" après sa blessure qui l'a éloigné des pelouses depuis le mois d'avril dernier.

"Je me sens très bien. On a fait les choses avec intelligence. On voulait pas se presser. Je me sens très bien", a répété le champion d'Afrique en titre. Kalidou Koulibaly est intervenait dimanche dans numéro spécial "After Foot", une émission phare de la radio RMC délocalisée à Dakar à quelques encablures du démarrage de la cupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Le capitaine des Lions, sociétaire d'Al Hilal en Arabie Saoudite est blessé à la cuisse après un contact avec un de ses coéquipier en club lors d'une séance d'entraînement. Il n'a plus joué depuis le 8 avril dernier, soit exactement deux mois.

Il n'était pas de la partie lors de la défaite du Sénégal (2-3) devant les Etats-Unis en match amical international. "J'ai repris avec le groupe depuis quelques jours. On va essayer de voir si je vais jouer peut-être face à l'Arabie Saoudite mardi en amical. C'est le coach qui décidera. Le début de la compétition arrive. On a plus de choix à faire", a souligné Kalidou Koulibaly qui intervenait en ligne dans cette émission. Battus dimanche dernier en match amical par les États-Unis, les Lions poursuivent leur préparation à Charlotte.

Les Sénégalais vont rallier San Antonio, une ville du Texas, où ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, mardi à 23h GMT. Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'Etat du New Jersey, au nord des Etats-Unis, le 11 juin. Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

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Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey. Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto. La Coupe du monde 2026 se déroule aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.